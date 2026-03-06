Слуцкий предложил защитить матерей от внезапного увольнения после декрета

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение министру труда и социальной защиты Антону Котякову с инициативой расширить гарантии для женщин с детьми. Парламентарий сообщил ТАСС, что предложил ввести годовой мораторий на увольнение по инициативе работодателя матерей, вернувшихся к работе после отпуска по уходу за ребенком. Обращение есть в распоряжении агентства.

Мы в ЛДПР считаем, что гарантии для женщин, возвращающихся к профессиональной деятельности после декрета, следует расширить. Сегодня направил письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова с предложением запретить сроком на год возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя с женщиной, вернувшейся из декрета, — заявил Слуцкий.

В тексте обращения отмечается, что после длительного перерыва женщинам требуется время на восстановление профессиональных навыков и адаптацию к изменениям в трудовом процессе. При этом обязанности по уходу за ребенком сохраняются, что создает дополнительную нагрузку.

По мнению Слуцкого, именно в этот период женщине крайне важно чувствовать себя защищенной и понимать, что она не потеряет работу и заработок в одночасье. Принятие инициативы, уверен парламентарий, укрепит стабильность трудовых отношений и послужит дополнительной опорой для матерей с детьми.

Ранее стало известно, что современные мамы в России все чаще предпочитают длительному отпуску по уходу за ребенком ранний выход на работу. По данным экспертов, женщины возвращаются к обязанностям уже через месяц-два после родов, выбирая при этом полный рабочий день, а не удаленные форматы.