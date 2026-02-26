Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 10:25

Стало известно, как часто россиянки выходят из декрета раньше срока

Baza: большинство россиянок выходят из декрета раньше времени

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Современные мамы в России все чаще предпочитают длительному отпуску по уходу за ребенком ранний выход на работу, сообщает Telegram-канал Baza. По данным экспертов, женщины возвращаются к обязанностям уже через месяц-два после родов, выбирая при этом полный рабочий день, а не удаленные форматы.

Согласно статистике, за прошлый год 55% россиянок либо вовсе не уходили в декрет, либо прервали его досрочно. При этом они сохраняют право на получение пособия до 1,5 лет, так как работодатель не может отменить эти выплаты.

Как поясняют специалисты, ключевых причин для изменения поведения на рынке труда несколько. Во-первых, высокий темп развития отраслей (IT, digital, продажи) заставляет женщин опасаться потери квалификации. Во-вторых, изменились ценности: молодые матери не хотят замыкаться в быту, стремясь к самореализации и общению.

Наибольшую активность проявляют две возрастные категории: девушки 20–26 лет, которые хотят закрепиться в профессии, и женщины 32–40 лет, стремящиеся сохранить наработанный статус и экспертизу.

Ранее юрист по семейным делам и бракоразводным процессам Анна Штейнфельд заявила, что заключение брачного договора позволит минимизировать наследственные риски в случае раздела имущества. Кроме того, по ее словам, документом предусмотрена компенсация для лиц в декретном отпуске.

декрет
Россия
дети
материнство
