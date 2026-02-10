В Соцфонде поделились с россиянами советом о пенсиях В Соцфонде призвали россиян регулярно проверять состояние пенсионных накоплений

Россиянам следует начать проверять состояние своих пенсионных накоплений заранее, еще до выхода на пенсию, сообщила пресс-служба Социального фонда. В ведомстве посоветовали периодически запрашивать выписку из лицевого счета, чтобы проверить корректность информации и при необходимости обратиться к работодателю, передает РИА Новости.

Специалисты Социального фонда рекомендуют периодически запрашивать выписку для контроля накоплений и, если недостает какой-то информации, обращаться к работодателю, — отметили в пресс-службе фонда.

В сообщении говорится, что заказать такую выписку можно на портале «Госуслуги» в разделе «Пенсия и пособия». Электронный документ будет направлен в личный кабинет пользователя. Кроме того, для удобства граждан Соцфонд начал проактивно информировать мужчин старше 45 лет и женщин старше 40 лет о состоянии их пенсионного счета. Первое уведомление формируется автоматически, а затем информация направляется раз в три года.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что дефицит кадров в России и увеличение продолжительности жизни не станут причиной для нового повышения пенсионного возраста. По его мнению, сегодня основной резерв рынка труда — молодежь в возрасте от 18 до 27 лет.