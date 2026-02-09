Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 12:33

Россиянам рассказали о планах пересмотра пенсионного возраста

Котяков: в России нет никаких планов по пересмотру пенсионного возраста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дефицит кадров в России и увеличение продолжительности жизни не станут причиной для нового повышения пенсионного возраста, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в разговоре с «Экспертом». По его мнению, сегодня основной резерв рынка труда — молодежь в возрасте от 18 до 27 лет. Что касается сотрудников старших возрастов, то они остаются ценнейшим активом для работодателей, добавил он.

Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет, — сообщил Котяков.

Ранее стало известно, что средний размер пенсии работающих граждан РФ в декабре 2025 года составил 21,4 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года эта сумма увеличилась на 2,8 тыс. рублей.

До этого глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в нижней палате парламента есть предложение по снижению пенсионного возраста в России. По его прогнозам, в ближайшем будущем повышение возраста выхода на пенсию точно невозможно, так как депутаты приняли бюджет Соцфонда на несколько лет.

