Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 03:33

Стало известно о росте пенсий работающих граждан России

Соцфонд: пенсия работающих россиян достигла 21,4 тыс. рублей в декабре 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Средний размер пенсии работающих граждан РФ в декабре 2025 года составил 21,4 тыс. рублей, следует из данных Соцфонда России. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года эта сумма увеличилась на 2,8 тыс. рублей.

Отмечается, что в декабре 2024 года работающие пенсионеры получали около 18,6 тыс. рублей. Самые высокие пенсии среди этой категории граждан были зафиксированы в Центральном федеральном округе.

Ранее сообщалось: социальные пенсии в России с 1 апреля будут увеличены на 6,8%, что улучшит материальное положение почти 4,3 млн граждан. Ежегодная индексация затронет получателей как социальных, так и государственных пенсий.

До этого экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова сообщила, что в 2026 году граждане без официального трудового стажа будут получать фиксированную социальную пенсию в размере 8824 рублей. Она уточнила, что если данная сумма окажется меньше регионального прожиточного минимума, к ней будет назначена федеральная социальная доплата.

Кроме того, заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая обратила внимание, что трудовой стаж до 2002 года играет особую роль при расчете пенсионных выплат, поскольку в то время действовали иные правила начисления. Она указала, что тот период пересчитывается путем применения специально созданного механизма.

соцфонды
пенсии
россияне
работники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог раскрыла опасность наказания мужчины женским молчанием
Российский сержант спас товарищей при атаке дрона ВСУ
Эксперты рассказали, как правильно брать кредиты при высоких ставках
ПВО России за неделю сбила более тысячи украинских БПЛА
Онколог раскрыла, является ли резкое похудение главным признаком рака
Стармер может скоро потерять пост министра
Стало известно о росте пенсий работающих граждан России
Ростех разработал помехоустойчивый барражирующий боеприпас
Психолог раскрыла, почему дети часами сидят в онлайн-играх
Пособник покушения на генерала Алексеева искал работу в России
Россияне без медалей и итальянцы с флагом РФ: итоги второго дня Олимпиады
Клебо высказался о решении судей по поводу среза дистанции Деложа
В СК рассказали, почему возобновлялись поиски Усольцевых
Пострадавшая во время Олимпиады горнолыжница перенесла операцию
Раскрыто важное условие окончания конфликта на Украине
В Лондоне рассматривают продажу нефти с захваченных танкеров
Роспотребнадзор выявил самый распространенный в РФ штамм коронавируса
Назван необычный гастрономический фестиваль, который проводится в России
Названа страна, победившая в командном турнире по фигурному катанию на ОИ
В промзоне под Петербургом начался мощный пожар
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.