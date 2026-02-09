Стало известно о росте пенсий работающих граждан России

Средний размер пенсии работающих граждан РФ в декабре 2025 года составил 21,4 тыс. рублей, следует из данных Соцфонда России. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года эта сумма увеличилась на 2,8 тыс. рублей.

Отмечается, что в декабре 2024 года работающие пенсионеры получали около 18,6 тыс. рублей. Самые высокие пенсии среди этой категории граждан были зафиксированы в Центральном федеральном округе.

Ранее сообщалось: социальные пенсии в России с 1 апреля будут увеличены на 6,8%, что улучшит материальное положение почти 4,3 млн граждан. Ежегодная индексация затронет получателей как социальных, так и государственных пенсий.

До этого экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова сообщила, что в 2026 году граждане без официального трудового стажа будут получать фиксированную социальную пенсию в размере 8824 рублей. Она уточнила, что если данная сумма окажется меньше регионального прожиточного минимума, к ней будет назначена федеральная социальная доплата.

Кроме того, заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая обратила внимание, что трудовой стаж до 2002 года играет особую роль при расчете пенсионных выплат, поскольку в то время действовали иные правила начисления. Она указала, что тот период пересчитывается путем применения специально созданного механизма.