Эксперт объяснила огромный разрыв пенсий в российских регионах

Размер средних пенсионных выплат в России напрямую зависит от экономической специализации региона и уровня доходов населения в прошлом, заявила NEWS.ru профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Так она прокомментировала данные Социального фонда России о рекордной региональной дифференциации пенсий. Согласно статистике СФР за январь 2026 года, разница между максимальной и минимальной средней пенсией в субъектах РФ составила 23 327 рублей.

Одним из ключевых факторов является уровень официальной занятости с относительно высокими зарплатами, особенно в промышленно развитых регионах. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе средний размер пенсии для неработающих пенсионеров составляет 37 820,42 рубля. Это связано с наличием крупных предприятий-работодателей в нефтегазовой промышленности, таких как «Газпром», «НОВАТЭК», «Арктикгаз» и другие, — сказала Финогенова.

Обратной стороной медали, влияющей на итоговый размер выплат, является высокий уровень самозанятости и неформальной занятости в некоторых регионах. Финогенова напомнила, что самозанятые граждане уплачивают только налог на профессиональный доход (НПД) и не делают обязательных страховых взносов в пенсионную систему, что в будущем напрямую отражается на размере их страховой пенсии.

Ранее сообщалось, что на начало 2026 года лидером по размеру пенсионных выплат стал Чукотский автономный округ. Впервые средняя пенсия в этом регионе превысила отметку в 40 тыс. рублей, достигнув 41 932 рублей. Для сравнения, еще в декабре прошлого года чукотские пенсионеры получали в среднем 38 908 рублей. Рост связан как с индексацией, так и с региональными коэффициентами.