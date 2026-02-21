Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно, кто в России получает пенсию свыше 1 млн рублей

Профессор Сафонов: размер пенсии космонавтов может превышать 1 млн рублей

Фото: Shutterstock|FOTODOM
В России существуют категории граждан, чья пенсия может превышать 1 млн рублей в месяц. Речь идет о космонавтах и инструкторах-космонавтах 1-го класса, которые благодаря выслуге лет и особым условиям службы получают выплаты, сопоставимые с зарплатами топ-менеджеров, сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Размер денежного довольствия космонавта 1-го класса может достигать 1,25 млн рублей с учетом надбавок. Инструкторы-космонавты могут рассчитывать на еще более высокие выплаты — до 1,375 млн рублей.

Размер пенсии может достигать 85% денежного довольствия, то есть 1,062 млн рублей и 1,168 млн рублей соответственно, — сказал Сафонов.

Эксперт уточнил, что базовая пенсия за выслугу лет для космонавтов составляет 55% довольствия при наличии стажа 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. За каждый дополнительный год прибавляется по 3%, но общая сумма не может превышать 85%. При неполной выслуге пенсия пропорционально снижается.

По данным Соцфонда на 1 января 2026 года, средний размер пенсии за выслугу лет у космонавтов действительно превысил миллион рублей. Он составил 1 016 390 рублей.

Ранее сообщалось, что медицинские и педагогические работники могут претендовать на досрочную пенсию. Льгота доступна при соблюдении ряда условий, включая специальный стаж и установленный законом пятилетний период ожидания.

