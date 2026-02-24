Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 18:14

«Возьмут Одессу»: эксперт объяснил расстановку сил в зоне СВО

Профессор Сакс: Россия освободит другие области Украины без мирного соглашения

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Россия продолжит освобождение украинских территорий, если не будет подписано мирное урегулирование, заявил профессор и директор Института устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano. По его прогнозам, российская армия может взять Одессу.

По мнению эксперта, Москва уже фактически одержала победу. Он назвал несомненным тот факт, что российские власти добьются трех ключевых целей: контроля над территориями, нейтрального статуса Украины с отказом от вступления в НАТО.

Если мирного соглашения не будет, то, Россия, возможно, возьмет Одессу и, вероятно, приступит к освобождению других областей Украины, — предположил он.

Профессор также указал на условия для продолжения переговоров. По его словам, европейские лидеры должны перестать запугивать свое население «российской угрозой». Особую роль в налаживании диалога между Москвой и Брюсселем Сакс отвел канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что положение Киева с каждым днем становится только хуже. По его словам, украинским властям давно пора взять на себя ответственность и принять необходимые решения.

Россия
Украина
Джеффри Сакс
СВО
Одесса
