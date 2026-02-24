Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 18:07

Синоптики пообещали москвичам снегопады после февраля

Синоптик Шувалов: в Москве еще ожидаются выпадения снега в марте

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Февральские снегопады в столице подходят к концу, однако в марте москвичам стоит готовиться к новым осадкам, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, проходящий сегодня снегопад станет последним в календарной зиме.

Сегодняшний снегопад — последний в феврале, а в марте ожидать снег стоит. Когда он будет в марте, сказать пока сложно, потому что поначалу будут небольшие осадки смешанного характера с примесью дождя, — сказал Шувалов.

С 28 февраля и в первых числах марта придет потепление, температура поднимется до плюс трех градусов. Шувалов также сравнил нынешний снегопад с предыдущим, прошедшим 19-20 февраля: тогда выпало от 20 до 28 миллиметров осадков, сейчас же прогнозируется не более 5–10 миллиметров. Снежный покров еще немного увеличится, но к началу марта начнет постепенно таять.

Ранее синоптик Михаил Семенов рассказал, что весна начнет вступать в свои права в столице примерно в 20-х числах марта, когда температура поднимется до устойчивых +7–10. Однако ночи будут прохладными и осадки будут выпадать ежедневно. Из-за этого появится заметная гололедица.

