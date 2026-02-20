Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

Весна начнет вступать в свои права в Москве примерно в 20-х числах марта, рассказал NEWS.ru синоптик Михаил Семенов. До этого времени, по его словам, ощутимого тепла в российской столице ждать не стоит. При этом начало марта, по оценкам специалиста, окажется достаточно морозным, больше напоминая февраль.

С 21 по 31 марта днем ожидаются устойчивые +7–10 градусов. Однако ночи останутся все еще прохладными. И это отчасти хорошо — такой сценарий позволит избежать московскому региону стремительного затопления, чего многие опасаются. Однако такой погодный сценарий приведет к заметной гололедице. Ожидается, что осадки будут выпадать практически ежедневно, — пояснил Семенов.

Настоящая весенняя погода в Москве и других регионах Центральной России ожидается не раньше второй половины марта, сообщила ранее главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, существенное количество снега задерживает переход к теплой погоде.