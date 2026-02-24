«Я чуть не крякнула»: кто изнасиловал младшую сестру Леонида Агутина?

Младшая сестра певца Леонида Агутина Мария рассказала, что пережила изнасилование в 17-летнем возрасте. NEWS.ru делится откровениями PR-менеджера и вспоминает других звездных персон, которые решились рассказать о пережитом насильственном опыте в юные годы.

«Родился сын с половиной сердца»

В своем Telegram-канале PR-специалист Мария Агутина впервые публично поделилась тем, какие тяготы жизни ей пришлось перенести к пятому десятку прожитых лет. Среди них она упоминает смерть сына и пережитое в 17 лет изнасилование.

«В 17 лет меня изнасиловали. В 30 лет у меня родился сын с половиной сердца, который прожил всего два года. В 35 лет я летала в Перу к шаману и жила в тайге. В 40 меня хотели посадить на 17 лет в тюрьму, а я хотела [покончить с собой]. Вся семья от меня отказалась, а родная сестра продала мою машину и все деньги, предназначенные для адвоката, присвоила себе», — рассказала сестра известного музыканта.

Апельсин на ужин

На откровения женщина решилась после индийской медитации — випассаны. Она продлилась 10 дней в полной тишине.

«С 10 по 20 февраля я взяла обет молчания и добровольно истязала себя многочасовыми медитациями, когда нельзя менять позу и даже открывать глаза. На самом деле молчать было прекрасно. А вот сидеть в одной позе, не двигаясь, в течение 10 дней каждый день — вот это испытание. Я как будто войну прошла. <...> Я первые три дня чуть не крякнула, думала: „Может, уехать?“ Потом оказалось, что не я одна так думала», — пишет Агутина.

Во время медитационного курса участников кормили трижды в день, но на ужин давали лишь яблоко и апельсин. Одну из участниц экспириенса, по словам Агутиной, даже выгнали из лагеря. Та не сдала телефон перед отбоем и уснула с ним в руках.

Мария Агутина Фото: Социальные сети

«На жертву найдется охотник»

Об изнасиловании Мария говорит максимально беспредметно. В ее словах невозможно узнать конкретного человека. Ясно лишь, что он был значительно старше. А большую часть размышлений занимают рассуждения о своей роли в случившейся ситуации.

«Почему же со мной все это происходило? Да потому что я много лет жила в роли жертвы. А на жертву всегда найдется охотник. Поэтому все эти ситуации я притягивала сама. Как так получилось, что в 17 лет я была человеком, который не может дать отпор взрослому и сказать, что мне не нравится?» — делится Агутина.

Женщина считает, что не смогла дать отпор насильнику, поскольку ее в детстве очень долго «дрессировали делать то, что не нравится».

Жертвы педофилов

Ранее NEWS.ru публиковал обзор историй звезд российского шоу-бизнеса, которые в юном возрасте стали жертвами сексуальных маньяков. Так, певица Манижа пережила домогательства со стороны неизвестного мужчины. В час пик в переполненном транспорте тот трогал девушку за гениталии. Позже похожая ситуация повторилась дважды, но на третий раз Манижа смогла дать отпор насильнику.

«И он так испугался. Он выбежал из вагона. Все стали на него смотреть. Я только громко сказала: „Не смей трогать меня“», — делилась певица.

Солистка группы t.A.T.u. Лена Катина рассказала, как стала жертвой педофила в 11 лет. Растлитель зашел за ней в подъезд и вывел на пожарную лестницу, где надругался над школьницей.

«Он ко мне поворачивается, говорит: „Будешь орать — будет плохо“. Меня, конечно, повело. Такое состояние, как будто ты сейчас потеряешь сознание. Light-headed это называется, когда голова становится легкой. И просто все провалилось. Сердце стучит, грудь ходуном», — рассказывала Катина.

Певец Стас Костюшкин стал жертвой педофила еще раньше — в возрасте восьми лет. Мальчика и его четверых друзей изнасиловал растлитель на заброшенном заводе в Санкт-Петербурге.

Сейчас певец признается, что готов был бы убить того человека, который обошелся бы так с кем-то из его троих сыновей. Вместе с тем его возмутила реакция родственников, которые после такого откровения позвонили и спросили в первую очередь, зачем он все это рассказал.

Читайте также:

Наложница с ранчо: что известно о «невесте» Эпштейна из Белоруссии

«Считаю себя дерьмом»: зэк-педофил дал интервью последователям Тесака

Три дочки и ни одного сына: муж расправился с женой из-за любовницы