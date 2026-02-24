Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 14:40

Наложница с ранчо: что известно о «невесте» Эпштейна из Белоруссии

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Epstein Estate/House Oversight/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Карина Шуляк — уроженка Белоруссии, которая, по данным СМИ, одна из последних, кто плотно контактировал с финансистом Джеффри Эпштейном до его смерти. NEWS.ru рассказывает, что известно о подруге опального американца.

Стоматолог из Минска

Про Карину Шуляк известно, что она училась в Белорусском государственном медуниверситете. Окончив его, в 2009 году приехала в США. На тот момент ей было 20 лет.

Предполагается, что Эпштейн помог девушке поступить на учебу в стоматологический колледж при Колумбийском университете. Шуляк окончила его в 2014 году. А в 2025 году там же она получила сертификат по программе углубленного стоматологического образования.

СМИ из США утверждают, что сейчас Шуляк, которой Эпштейн помог получить гражданство США, живет в Нью-Йорке. Женщина упомянута в завещании финансиста, подписанного им незадолго до смерти. Из документа следует, что Эпштейн завещал Шуляк $50 млн, а также ряд объектов недвижимости и драгоценности.

Дом Джеффри Эпштейна на острове Литл-Сент-Джеймс Дом Джеффри Эпштейна на острове Литл-Сент-Джеймс Фото: capitalpictures.com/Global Look Press

Упоминается в файлах, но не в уголовном деле

В связи с обнародованными файлами по делу Эпштейна было косвенно установлено, что Шуляк постоянно находилась в непосредственной близости с мужчиной. Например, она выбирала аппарат для ухода за лицом, который планировалось установить на печально известном ранчо «Зорро» в штате Нью-Мексико.

Как пишет aif.ru, белоруска не только постоянно находилась рядом с финансистом, но и следила за ним, из-за чего ее прозвали «инспектором». Знакомые объяснили это патологической ревностью девушки, которая ежечасно хотела знать, где и с кем находится ее возлюбленный.

Общий объем обнародованных данных по делу Эпштейна превысил 3,5 млн файлов, Шуляк упоминается в 3478 из них. Но при этом в деле о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Шуляк не фигурирует. Публично она лишь единожды появлялась с Джеффри на одном из премьерных показов фильма Вуди Аллена.

Незаконный звонок

Предполагается, что именно Карине Эпштейн позвонил незадолго до того, как его труп был найден в камере Metropolitan Correctional Center. Чиновники Федерального бюро тюрем нарушили правила, чтобы разрешить этот неконтролируемый разговор. В тот же день преступник поменял текст своего завещания. Карина Шуляк является основным бенефициаром вместе с Дженнифер Калин, другой его подругой.

Несколько камер видеонаблюдения вышли из строя в ту ночь. Тюремные охранники утверждали, что наблюдали за Джеффри Эпштейном, но его нигде не было видно. Генеральный инспектор Министерства юстиции обнаружил серьезные расхождения между официальными отчетами и видеодоказательствами в Metropolitan Correctional Center.

После этого разговора Карина описала его как звучащего нормально, даже оптимистично.

Читайте также:

Обещал педофилу «поиграть»: за что задержали сына Елизаветы II?

Эпштейн, секта, миллионы. Раскрыты новые детали в деле модели Коршуновой

Жидкость в легких, кровь в глазах: Курт Кобейн был убит, а не покончил с собой?

«Инвалид, склонна к суициду»: Марию Ковальчук не будут судить за клевету

криминал
Джеффри Эпштейн
убийства
изнасилования
уголовные дела
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американист ответил, какое решение Трампа могло бы ускорить мир на Украине
Зеленский назвал неожиданное условие своего участия в выборах
Стало известно о возможном покушении на жизнь премьера Австралии
Элита ВДВ получила от «Калашникова» оружие будущего
Экс-игрок ЦСКА раскрыл, какое правило из Медиалиги перенес бы в футбол
Украинские дроны совершили налет на Татарстан и Черное море
Москвичей предупредили об оттепели в первые дни марта
Зеленский рассказал, в какие сроки могут пройти новые переговоры по Украине
Европарламент потерял веру в «военную победу» Украины
Стало известно, почему лидеры ЕС не позволят состояться миру на Украине
«Не подлежит пересмотру»: Матвиенко «похоронила» мечты Киева о ЯО
В ЕП назвали цирком обещание Польши поддержать Украину
Россиянка возила по городу коляску с телом ребенка и попала на видео
Сразу несколько улиц перекрыли в центре Москвы
Хинштейн рассказал, как управляет Курской областью из больницы
Зеленский снова пошел наперекор Трампу
Дети бывшей солистки «Вороваек» разбились при катании на санках
«Живет по закону»: директор Киркорова ответила на слухи о его долге за ЖКХ
В Госдуме призвали к жесткой проверке детских тренеров и педагогов
Военкор назвал шаг, который подорвет боеспособность ВСУ
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.