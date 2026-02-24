Наложница с ранчо: что известно о «невесте» Эпштейна из Белоруссии

Карина Шуляк — уроженка Белоруссии, которая, по данным СМИ, одна из последних, кто плотно контактировал с финансистом Джеффри Эпштейном до его смерти. NEWS.ru рассказывает, что известно о подруге опального американца.

Стоматолог из Минска

Про Карину Шуляк известно, что она училась в Белорусском государственном медуниверситете. Окончив его, в 2009 году приехала в США. На тот момент ей было 20 лет.

Предполагается, что Эпштейн помог девушке поступить на учебу в стоматологический колледж при Колумбийском университете. Шуляк окончила его в 2014 году. А в 2025 году там же она получила сертификат по программе углубленного стоматологического образования.

СМИ из США утверждают, что сейчас Шуляк, которой Эпштейн помог получить гражданство США, живет в Нью-Йорке. Женщина упомянута в завещании финансиста, подписанного им незадолго до смерти. Из документа следует, что Эпштейн завещал Шуляк $50 млн, а также ряд объектов недвижимости и драгоценности.

Упоминается в файлах, но не в уголовном деле

В связи с обнародованными файлами по делу Эпштейна было косвенно установлено, что Шуляк постоянно находилась в непосредственной близости с мужчиной. Например, она выбирала аппарат для ухода за лицом, который планировалось установить на печально известном ранчо «Зорро» в штате Нью-Мексико.

Как пишет aif.ru, белоруска не только постоянно находилась рядом с финансистом, но и следила за ним, из-за чего ее прозвали «инспектором». Знакомые объяснили это патологической ревностью девушки, которая ежечасно хотела знать, где и с кем находится ее возлюбленный.

Общий объем обнародованных данных по делу Эпштейна превысил 3,5 млн файлов, Шуляк упоминается в 3478 из них. Но при этом в деле о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Шуляк не фигурирует. Публично она лишь единожды появлялась с Джеффри на одном из премьерных показов фильма Вуди Аллена.

Незаконный звонок

Предполагается, что именно Карине Эпштейн позвонил незадолго до того, как его труп был найден в камере Metropolitan Correctional Center. Чиновники Федерального бюро тюрем нарушили правила, чтобы разрешить этот неконтролируемый разговор. В тот же день преступник поменял текст своего завещания. Карина Шуляк является основным бенефициаром вместе с Дженнифер Калин, другой его подругой.

Несколько камер видеонаблюдения вышли из строя в ту ночь. Тюремные охранники утверждали, что наблюдали за Джеффри Эпштейном, но его нигде не было видно. Генеральный инспектор Министерства юстиции обнаружил серьезные расхождения между официальными отчетами и видеодоказательствами в Metropolitan Correctional Center.

После этого разговора Карина описала его как звучащего нормально, даже оптимистично.

