Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 15:35

Эпштейн, секта, миллионы. Раскрыты новые детали в деле модели Коршуновой

Подруга модели Коршуновой заявила, что девушка изменилась после острова Эпштейна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Руслана Коршунова — одно из российских имен, фигурирующих в файлах финансиста Джеффри Эпштейна. Как известно, русская Рапунцель погибла в 2008 году на Манхэттене. Следствие сразу же выдвинуло версию о самоубийстве, отказавшись от дальнейшего расследования дела. NEWS.ru рассказывает, что говорит подруга Коршуновой об этой истории.

«Руслана не могла этого сделать»

Близкая подруга модели Русланы Коршуновой Ева Бехео в эфире программы «Малахов» заявила, что после обнародования файлов по делу Эпштейна она совсем разуверилась в версии с суицидом.

«Я и тогда была уверена, что Руслана не могла ничего подобного сделать сама с собой. После того как мы узнали о новых материалах и что она была на острове Эпштейна — с того момента я начала сопоставлять разные факты. Думаю, что искать правду нужно там, допрашивать людей, которые имеют отношение к этой истории. Уверена, что причастные ко всему этому ужасу, который сейчас вскрылся, имели желание, чтобы она замолчала. И сделали это», — заявила Ева в разговоре с Андреем Малаховым.

Полет на частный остров

Коршунова посещала частный остров Литл-Сент-Джеймс за пару лет до своей смерти. Туда она прилетела на самолете Boeing 727, известном под названием «Лолита Экспресс». Среди пассажиров были модель Стефани Тидвелл и помощница бизнесмена Сара Келлен.

Что происходило на острове в тот период, достоверно не известно. Но чаще всего оказавшиеся на острове девушки занимались сексуальным обслуживанием богатых гостей.

Остров Литл-Сент-Джеймс Остров Литл-Сент-Джеймс Фото: Global Look Press

«Роза мира»

Также сообщалось, что в последние месяцы жизни Коршунова начала посещать секту «Роза мира». Ева вспоминает, что Руслана изменилась именно после той поездки.

«Она рассказывала о каком-то полете на частном самолете и говорила, что встретилась там с одной очень известной женщиной из России. Имен не называла. Потом еще говорила, что очень ждет свой день рождения. После хотела с кем-то бороться, но я не понимала, с кем и зачем. Она жила с какой-то тайной, чтобы не подставлять себя и своих близких. Но то, что она изменилась после этой поездки, — точно», — сказала Ева.

Девушка уточнила, что в последний раз она виделась с Русланой в 2006 году на Красной площади. Тогда еще начинающая модель строила планы, посещала тренинги личностного роста.

Но ее эмоциональное состояние, по словам знакомых, было нестабильным: периоды воодушевления сменялись резкими спадами. Ева полагает, что у подруги могли возникнуть и финансовые сложности.

Читайте также:

Жертва Эпштейна или самоубийца? Что известно о гибели Русланы Коршуновой

Педофил, садист, агент ЦРУ и МОССАДа. Что еще скрывал Джеффри Эпштейн

Педофилия, коррупция, торговля людьми: вскрыты интересы Эпштейна на Украине

«Она русская, умная, красивая»: Эпштейн пытался сосватать россиянку принцу?

Джеффри Эпштейн
уголовные дела
самоубийства
модели
происшествия
криминал
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик раскрыл, какой будет погода в Петербурге на следующей неделе
Подросток поджег заправку в российском городе под влиянием мошенников
«Не была гонка Савелия»: Губерниев подвел итоги олимпийской гонки лыжников
«Больше нет»: Мерц пожаловался на изменения в мире
Стало известно, какой сигнал Россия посылает Швейцарии и Евросоюзу
«Почта России» скорректирует тарифы на услуги в марте
«Результат наших усилий»: Литвинов оценил детскую смертность от рака в РФ
Набиуллина оценила влияние «эффекта Долиной» на рынок
Инвестконсультант объяснил, зачем России возобновлять расчеты в долларах
Жительница Нижнего Тагила рассказала о провокациях со стороны бывшего мужа
Депутат Дзюба захотел оставить Госдуму
Стало известно, кто не дает возобновить прокачку нефти по «Дружбе»
Главврач НМИЦ им. Рогачева рассказал, когда детей нужно проверять на рак
Врач объяснил, почему дети не получат вакцину от рака первыми
Экс-посол оценил вероятность покушения спецслужб Франции на лидера Нигера
Украина назвала имена переговорщиков для встречи в Женеве
В Совфеде озвучили возможную причину смены переговорной площадки по Украине
Военный эксперт назвал ключевую уязвимость танков Leopard 2
Власти Германии проигнорировали Зеленского в одном вопросе
Две петербургские школьницы покончили с собой после разговора с мошенниками
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.