Эпштейн, секта, миллионы. Раскрыты новые детали в деле модели Коршуновой

Руслана Коршунова — одно из российских имен, фигурирующих в файлах финансиста Джеффри Эпштейна. Как известно, русская Рапунцель погибла в 2008 году на Манхэттене. Следствие сразу же выдвинуло версию о самоубийстве, отказавшись от дальнейшего расследования дела. NEWS.ru рассказывает, что говорит подруга Коршуновой об этой истории.

«Руслана не могла этого сделать»

Близкая подруга модели Русланы Коршуновой Ева Бехео в эфире программы «Малахов» заявила, что после обнародования файлов по делу Эпштейна она совсем разуверилась в версии с суицидом.

«Я и тогда была уверена, что Руслана не могла ничего подобного сделать сама с собой. После того как мы узнали о новых материалах и что она была на острове Эпштейна — с того момента я начала сопоставлять разные факты. Думаю, что искать правду нужно там, допрашивать людей, которые имеют отношение к этой истории. Уверена, что причастные ко всему этому ужасу, который сейчас вскрылся, имели желание, чтобы она замолчала. И сделали это», — заявила Ева в разговоре с Андреем Малаховым.

Полет на частный остров

Коршунова посещала частный остров Литл-Сент-Джеймс за пару лет до своей смерти. Туда она прилетела на самолете Boeing 727, известном под названием «Лолита Экспресс». Среди пассажиров были модель Стефани Тидвелл и помощница бизнесмена Сара Келлен.

Что происходило на острове в тот период, достоверно не известно. Но чаще всего оказавшиеся на острове девушки занимались сексуальным обслуживанием богатых гостей.

Остров Литл-Сент-Джеймс Фото: Global Look Press

«Роза мира»

Также сообщалось, что в последние месяцы жизни Коршунова начала посещать секту «Роза мира». Ева вспоминает, что Руслана изменилась именно после той поездки.

«Она рассказывала о каком-то полете на частном самолете и говорила, что встретилась там с одной очень известной женщиной из России. Имен не называла. Потом еще говорила, что очень ждет свой день рождения. После хотела с кем-то бороться, но я не понимала, с кем и зачем. Она жила с какой-то тайной, чтобы не подставлять себя и своих близких. Но то, что она изменилась после этой поездки, — точно», — сказала Ева.

Девушка уточнила, что в последний раз она виделась с Русланой в 2006 году на Красной площади. Тогда еще начинающая модель строила планы, посещала тренинги личностного роста.

Но ее эмоциональное состояние, по словам знакомых, было нестабильным: периоды воодушевления сменялись резкими спадами. Ева полагает, что у подруги могли возникнуть и финансовые сложности.

Читайте также:

Жертва Эпштейна или самоубийца? Что известно о гибели Русланы Коршуновой

Педофил, садист, агент ЦРУ и МОССАДа. Что еще скрывал Джеффри Эпштейн

Педофилия, коррупция, торговля людьми: вскрыты интересы Эпштейна на Украине

«Она русская, умная, красивая»: Эпштейн пытался сосватать россиянку принцу?