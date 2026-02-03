«Она русская, умная, красивая»: Эпштейн пытался сосватать россиянку принцу?

Массив данных, опубликованных по делу Эпштейна, выдал очередные доказательства связи опального финансиста с королевской семьей. Выяснилось, что преступник пытался «сосватать» принцу Эндрю русскую девушку. NEWS.ru рассказывает, что известно об очередных материалах, на основе которых Эндрю Маунтбеттен-Виндзор лишился своих титулов.

Гость в Букингемском дворце

В последней порции документов, опубликованных Министерством юстиции США, содержится переписка по электронной почте между финансистом Джеффри Эпштейном и принцем Эндрю, датированная 2010 годом.

Согласно этим материалам, принц Эндрю пригласил Эпштейна на встречу в Букингемский дворец после того, как тот был освобожден из-под домашнего ареста по делу о сексуальной эксплуатации детей.

В другой переписке по электронной почте того же года Эпштейн предлагает Эндрю встретиться с 26-летней русской женщиной, которую он описывает как «умную» и «красивую», пишет The Guardian.

«Ей 26, она русская, умная, красивая, заслуживающая доверия», — писал финансист принцу. После он подтверждал, что передал девушке электронный адрес представителя королевской семьи.

Странная фотография

29 сентября 2010 года Эпштейн сообщил, что находится в Лондоне, и спросил Эндрю, чем тот занимается, предложив встретиться и сказав, что им нужно «время наедине».

Эндрю ответил, что обедает с саудовским принцем и «секретной разведывательной фирмой», но добавил: «Мы могли бы поужинать в Букингемском дворце и провести время в уединении».

Позже он отправил Эпштейну электронное письмо: «Рад за то, что вы приехали сюда, в Букингемский дворец. Приезжайте с кем угодно, а я буду здесь свободен примерно с 16:00 до 20:00».

Эпштейн был освобожден из-под домашнего ареста ранее в том же году в рамках приговора после признания вины в сексуальных преступлениях против детей. В пятницу были опубликованы еще 3 млн страниц, касающихся этого дела.

В одном из файлов представлена ​​фотография Эндрю. Он был одет и стоял на четвереньках над женщиной, лежащей на спине на полу.

Лишен титулов

В октябре прошлого года Эндрю был лишен королевских титулов на фоне продолжающихся заголовков о его дружбе с Эпштейном, который покончил с собой в тюрьме в 2019 году, находясь под следствием по новым обвинениям в сексуальном насилии над детьми.

Ему также придется покинуть Королевскую ложу в Виндзоре после того, как его брат, король Карл, инициировал «официальный процесс лишения Эндрю титулов и почестей».

