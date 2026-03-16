16 марта 2026 в 09:57

«Придется смириться»: Дотком заявил о полном поражении США

Ким Дотком заявил о поражении США на Украине и в Иране

Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соединенные Штаты потерпели фиаско как в украинском, так и в иранском противостоянии, утратив при этом доверие своих граждан и на мировой арене, написал в соцсети X основатель Megaupload и Mega, бизнесмен Ким Дотком. По мнению предпринимателя, единственный путь для Вашингтона — признать собственное поражение и смириться с утратой лидирующих позиций.

Единственная ваша надежда — мир на Украине и в Иране. Для этого вам придется смириться с поражением. Вам придется смириться с тем, что вы больше не номер один. Ваши рынки все равно рухнут, — высказался Дотком.

Кроме того, американист Малек Дудаков отметил, что американская стратегия по стремительному свержению руководства Ирана потерпела крах, тогда как ответные действия Тегерана причинили Вашингтону серьезный репутационный и экономический вред. Как отметил политолог, представители «ястребиного» крыла в окружении главы США Дональда Трампа ошиблись в расчетах, полагаясь на возможность расшатывания ситуации в Исламской Республике.

США
Украина
Иран
поражения
