Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 09:48

Российского миллиардера обязали выплатить немалую сумму в рамках спора

Суд встал на сторону РУСАЛа и обязал Потанина выплатить промежуточный платеж

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Высокий суд Англии и Уэльса обязал бизнесмена Владимира Потанина перечислить компании РУСАЛ промежуточный платеж в размере 247,5 тыс. фунтов стерлингов (26,4 млн рублей) в счет судебных расходов, сообщила газета «Ведомости». Речь идет о расходах, которые РУСАЛ понес во время спора вокруг попытки миллиардера оспорить контроль над документами «Норникеля» и 11 его дочерних структур.

Суд указал, что окончательная сумма компенсации будет определена по стандартной процедуре, если стороны не договорятся о другом порядке расчета. До завершения этой процедуры инстанция постановила выплатить РУСАЛу промежуточную сумму.

Перевести деньги бизнесмен должен в течение 14 дней после получения соответствующей лицензии от Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Суд дал Потанину 10 дней на подачу запроса на получение такой лицензии. Отсчет этого срока начинается с момента утверждения постановления, датированного 3 февраля.

Ранее Потанин обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой запретить бывшей супруге продолжать судебный процесс против него в Высоком суде Лондона. Предприниматель опасается, что британская судебная инстанция может пересмотреть решение Верховного суда России, принятое еще в 2018 году.

РУСАЛ
Владимир Потанин
суды
компании
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.