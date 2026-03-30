30 марта 2026 в 14:58

Деятельность компании РУСАЛ привлекла внимание антимонопольщиков

ФАС выдала предупреждение группе РУСАЛ в связи с условиями по поставкам алюминия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение группе РУСАЛ, потребовав до 30 апреля скорректировать условия договоров на поставку алюминия, сообщила пресс-служба ведомства. Основанием стали выявленные признаки нарушений антимонопольного законодательства.

В связи с выявленными признаками нарушений служба предупредила группу компаний о необходимости до 30 апреля изменить условия договоров на поставку алюминия. Речь идет об исключении положений, из-за которых цены на алюминий для российских потребителей превышали экспортные, — говорится в сообщении.

Ранее ФАС инициировала масштабную проверку в отношении ведущих продуктовых ретейлеров России. В центре внимания регулятора оказались ключевые игроки рынка: группы компаний Х5, «Магнит», «Дикси», а также сети «Ашан», «О'кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка» и «Азбука Вкуса».

Прежде стало известно, что ФАС с начала года зафиксировала деятельность картелей во всех субъектах страны. По итогам проверок возбуждено 158 дел, связанных с антиконкурентными соглашениями и координацией экономической деятельности. Из всех возбужденных дел служба вынесла 96 решений о нарушениях антимонопольного законодательства.

ФАС
РУСАЛ
поставки
алюминий
предупреждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иране назвали число детей и женщин, погибших из-за атак США и Израиля
Посол забил тревогу из-за угрозы мировым поставкам продовольствия
Путин присвоил известному актеру звание народного артиста России
Жителям ДНР перечислили главные методы вербовки ВСУ
Правительство дополнительно выделит 1 млрд рублей на газификацию в регионах
Путин посмертно присвоил звание Героя России советскому летчику
Раскрыто, сколько абонентов остались без электричества в ЛНР из-за ВСУ
В Киеве отреагировали на инцидент с падением БПЛА в Финляндии
Шпион в британском посольстве: кто такой Янсе ван Ренсбург, чем занимался
Один человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП в российском регионе
Эксперт раскрыл цену военной техники, которую США потеряли из-за Ирана
«Имеем право ее не впускать»: в ГД высказались о возвращении Пугачевой
Садовод дала советы, как добиться хорошего урожая голубики
Раскрыты масштабы ущерба от массированной атаки ВСУ на Таганрог
У россиянки в глазу нашли живого червя
Адвокат рассказал, как решить проблему с дефицитом парковочных мест
Новая волна мобилизации в России: идет подготовка или нет? Подробности
Пугачева трогательно напомнила внучке о себе в день 14-летия
Захарова обратилась к сторонам конфликта в Персидском заливе
Мужчины протаранили шлагбаум и угнали фуру с «санкционкой» на 3 млн рублей
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
