Деятельность компании РУСАЛ привлекла внимание антимонопольщиков ФАС выдала предупреждение группе РУСАЛ в связи с условиями по поставкам алюминия

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение группе РУСАЛ, потребовав до 30 апреля скорректировать условия договоров на поставку алюминия, сообщила пресс-служба ведомства. Основанием стали выявленные признаки нарушений антимонопольного законодательства.

В связи с выявленными признаками нарушений служба предупредила группу компаний о необходимости до 30 апреля изменить условия договоров на поставку алюминия. Речь идет об исключении положений, из-за которых цены на алюминий для российских потребителей превышали экспортные, — говорится в сообщении.

Ранее ФАС инициировала масштабную проверку в отношении ведущих продуктовых ретейлеров России. В центре внимания регулятора оказались ключевые игроки рынка: группы компаний Х5, «Магнит», «Дикси», а также сети «Ашан», «О'кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка» и «Азбука Вкуса».

Прежде стало известно, что ФАС с начала года зафиксировала деятельность картелей во всех субъектах страны. По итогам проверок возбуждено 158 дел, связанных с антиконкурентными соглашениями и координацией экономической деятельности. Из всех возбужденных дел служба вынесла 96 решений о нарушениях антимонопольного законодательства.