16 декабря 2025 в 13:33

ФАС проверит ведущие ритейлеры России из-за наценки продуктов

ФАС проверит причины наценки на отдельные виды продуктов питания

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Федеральная антимонопольная служба написала в Telegram-канале, что инициировала масштабную проверку в отношении ведущих продуктовых ритейлеров России. Поводом стали выявленные ведомством аномально высокие торговые наценки на ряд социально значимых товаров.

В фокусе внимания регулятора оказались ключевые игроки рынка: группы компаний «Х5», «Магнит», «Дикси», а также сети «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка» и «Азбука Вкуса». Всем им направлены официальные запросы с требованием предоставить детальные экономические обоснования сложившегося уровня цен.

Проверка основана на глубоком анализе данных по 29 категориям продовольственных товаров. ФАС не только требует объяснений, но и в превентивном порядке предлагает сетям добровольно снизить, а впоследствии и законодательно ограничить наценки на наиболее востребованные продукты.

Ранее стало известно, что ФАС с начала года зафиксировала деятельность картелей во всех субъектах страны. По итогам проверок возбуждено 158 дел, связанных с антиконкурентными соглашениями и координацией экономической деятельности. Из всех возбужденных дел служба вынесла 96 решений о нарушениях антимонопольного законодательства.

