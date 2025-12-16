ФАС проверит ведущие ритейлеры России из-за наценки продуктов

Федеральная антимонопольная служба написала в Telegram-канале, что инициировала масштабную проверку в отношении ведущих продуктовых ритейлеров России. Поводом стали выявленные ведомством аномально высокие торговые наценки на ряд социально значимых товаров.

В фокусе внимания регулятора оказались ключевые игроки рынка: группы компаний «Х5», «Магнит», «Дикси», а также сети «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка» и «Азбука Вкуса». Всем им направлены официальные запросы с требованием предоставить детальные экономические обоснования сложившегося уровня цен.

Проверка основана на глубоком анализе данных по 29 категориям продовольственных товаров. ФАС не только требует объяснений, но и в превентивном порядке предлагает сетям добровольно снизить, а впоследствии и законодательно ограничить наценки на наиболее востребованные продукты.

Ранее стало известно, что ФАС с начала года зафиксировала деятельность картелей во всех субъектах страны. По итогам проверок возбуждено 158 дел, связанных с антиконкурентными соглашениями и координацией экономической деятельности. Из всех возбужденных дел служба вынесла 96 решений о нарушениях антимонопольного законодательства.