Опасное увлечение привело 15-летнего зацепера к смерти В Ленобласти 15-летний зацепер попал под поезд и умер

В Ленинградской области погиб 15-летний зацепер, катавшийся снаружи скоростного электропоезда «Ласточка», сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел на финляндском направлении, где группа из пяти подростков решила прокатиться на внешней части состава.

Погибший находился в опасной зоне между вагонами на скорости свыше 100 км/ч. Во время движения он потерял равновесие и начал падать. Несмотря на попытки друзей удержать его, подросток сорвался с поезда в районе станции Каннельярви и попал под колеса, получив травмы, несовместимые с жизнью. По факту происшествия транспортная прокуратура проводит проверку.

Ранее на станции МЦД-2 в Новой Москве зацепер забрался на крышу стоящей электрички, что сразу заметили другие пассажиры на платформе, а затем силой сняли его оттуда. По словам очевидцев, мальчик активно сопротивлялся и пытался убедить их, что попал на крышу случайно.

До этого стало известно, что в разных регионах России подростки начали объединяться в группы «антизацеперов». Молодые люди, большая часть из которых несовершеннолетние, проводят рейды на ж/д платформах преимущественно в вечернее время.