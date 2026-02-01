Зацеперы привязали к электричке «ватрушку» В Петербурге подростки катались на надувных санях, привязанных к электричке

В Санкт-Петербурге группа подростков привязала надувные сани-«ватрушку» к задней части движущейся электрички, сообщает Readovka.news. Пострадавших не было.

Группа молодых людей попыталась закрепить трос на железнодорожном вокзале. Спустя считаные секунды после начала движения трос не справился с нагрузкой и оборвался. Благодаря этому происшествие обошлось без тяжелых последствий.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области погиб 15-летний зацепер, катавшийся снаружи скоростного электропоезда «Ласточка». Инцидент произошел на финляндском направлении, где группа из пяти подростков решила прокатиться на внешней части состава.

Также на станции МЦД-2 в Новой Москве зацепер забрался на крышу стоящей электрички, что сразу заметили другие пассажиры на платформе, а затем силой сняли его оттуда. По словам очевидцев, мальчик активно сопротивлялся и пытался убедить их, что попал на крышу случайно.

До этого стало известно, что в разных регионах России подростки начали объединяться в группы «антизацеперов». Молодые люди, большая часть из которых несовершеннолетние, проводят рейды на ж/д платформах преимущественно в вечернее время.