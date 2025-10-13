Российские подростки стали объединяться в группы «антизацеперов» В разных регионах России подростки стали проводить рейды на ж/д платформах

В разных регионах России подростки начали объединяться в группы «антизацеперов», пишет Readovka.news со ссылкой на добровольцев. Молодые люди, большая часть из которых несовершеннолетние, проводят рейды на ж/д платформах преимущественно в вечернее время.

Так называемые антизацеперы выходят на дежурства на определенных станциях и выискивают тех, кто катается снаружи поездов. После поимки они проводят разъяснительную беседу с нарушителями, а после на место вызывают правоохранителей.

По словам добровольцев, таким образом они хотят пресечь смертельное увлечение среди молодежи. При этом нередко попытки передать зацеперов правоохранителям заканчиваются драками. Немало пойманных нападают на добровольцев в попытке убежать.

Ранее в подмосковной больнице умер подросток, которого ударило током на электричке в районе Наро-Фоминска, следовавшей из Москвы до Малоярославца. Еще один из зацеперов серьезно пострадал.