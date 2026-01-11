Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 17:22

«Длинные руки» США добрались до экс-министра финансов африканской страны

Бывшего министра финансов Ганы Кеннета Офори-Атту задержали в США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сотрудники американской иммиграционной и таможенной полиции заключили под стражу бывшего министра финансов Ганы Кеннета Офори-Атту, передает посольство Ганы в Вашингтоне в соцсети X. Он занимал пост с 2017 по 2024 год.

Посольство Ганы в Вашингтоне, округ Колумбия, подтверждает, что бывший министр финансов Ганы господин Кеннет Нана Яу Офори-Атта был взят под стражу иммиграционной и таможенной полицией (ICE) в Соединенных Штатах, — сказано в публикации.

В Гане в отношении Офори-Атты расследуется дело о коррупции в период его работы министром финансов. Как писали СМИ, с января 2025 года он находился в США, где проходил лечение.

По данным Jeune Afrique, причиной задержания стал иммиграционный статус Офори-Атты. Адвокаты утверждают, что их доверитель подал заявление на изменение статуса, которое, согласно американскому законодательству, дает право легально оставаться в США после окончания срока действия визы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания региона Ерика Сарсенбаева. Его подозревают в даче взятки в особо крупном размере. Следствие установило, что денежные средства передавались руководству одного из предприятий, однако название компании и сумма вознаграждения пока не разглашаются.

