«Расстроенная семья» Екатерины II впервые выйдет в России В Москве состоится премьера спектакля по пьесе Екатерины II

В Малом театре состоится премьера спектакля «Расстроенная семья», написанной императрицей Екатериной II, сообщает АГН «Москва». Мероприятие пройдет 31 января 2026 года. Это первая в России постановка ее пьесы.

Мало кто знает, что Екатерина II, управляя огромным государством, расширяя его территориальные границы, осуществляя масштабные преобразования в области внутренней политики, экономики, образования, культуры и просвещения, оставила большое литературное наследие, в которое входят и пьесы, – рассказали там.

В спектакле задействованы народные артисты России Елена Харитонова, Владимир Носик, Владимир Дубровский, Александр Ермаков и заслуженная артистка Екатерина Базарова. Режиссером-постановщиком выступил Андрей Максимов.

