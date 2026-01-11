Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 11:07

«Расстроенная семья» Екатерины II впервые выйдет в России

В Москве состоится премьера спектакля по пьесе Екатерины II

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В Малом театре состоится премьера спектакля «Расстроенная семья», написанной императрицей Екатериной II, сообщает АГН «Москва». Мероприятие пройдет 31 января 2026 года. Это первая в России постановка ее пьесы.

Мало кто знает, что Екатерина II, управляя огромным государством, расширяя его территориальные границы, осуществляя масштабные преобразования в области внутренней политики, экономики, образования, культуры и просвещения, оставила большое литературное наследие, в которое входят и пьесы, – рассказали там.

В спектакле задействованы народные артисты России Елена Харитонова, Владимир Носик, Владимир Дубровский, Александр Ермаков и заслуженная артистка Екатерина Базарова. Режиссером-постановщиком выступил Андрей Максимов.

До этого появилась информация, что музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления балерины Светланы Захаровой. Решение связано с международной напряженностью, которая может повлиять на проведение спектакля. Мероприятия были запланированы на 20 и 21 января 2026 года.

культура
спектакли
общество
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пляж с надувными матрасами в Шереметьево попал на видео
Грэм призвал протестующих в Иране свергнуть аятоллу
Подростка нашли мертвым после того, как он вышел из машины знакомого
Елена Степаненко вернулась на телеэкраны
«Будут нашей законной целью»: в Иране пригрозили США и Израилю
Израиль планирует новую операцию против ХАМАС
В Москве автобус взял на таран электробус
ВС РФ отрезают украинцев от Европы: удары по Украине 11 января
Мужчина с раком четвертой стадии назвал единственный симптом
«Самая сложная ситуация»: украинские энергетики сделали важное заявление
«Враг остался без подкрепления»: ликвидация техники ВСУ попала на видео
Жителей Запорожья предупредили о возможных проблемах с водой
В России запустили трехлетний план поддержки коренных народов
Дубль российского форварда помог «Тампе» одержать победу в матче НХЛ
Михалкова поделилась кадрами с новогодних каникул на даче с семьей
«Спасибо моей стране»: баскетболист Касаткин о своем возвращении из Франции
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали реже применять мощные дроны «Лютый»
Возвращаемся к работе: пошаговые советы, как подготовиться к рабочим будням
Почему не работает WhatsApp 11 января: где сбои в России, полная блокировка
Анна Старшенбаум рассталась с отцом своего ребенка
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.