Россиянам представили топ-10 регионов по количеству камер Москва, Кубань и Башкирия стали лидерами по числу дорожных камер в регионах

Москва, Кубань и Башкирия сохранили позиции в топ-10 регионов с наибольшим числом дорожных камер, подсчитали в агентстве «ПромРейтинг». Состав первой десятки остался неизменным, однако внутри списка произошли рокировки: Челябинская область обошла Ленинградскую.

Число камер на дорогах Краснодарского края выросло за год на 97 единиц. Заметный прирост отмечен также в Санкт-Петербурге (+54) и Свердловской области (+15). В то же время Ленинградская область показала символическое сокращение на одну единицу, замкнув почетную десятку.

Вне рамок топовой десятки наиболее впечатляющий рывок совершили Омская (+163 шт.) и Кемеровская (+149 шт.) области. Напротив, в ряде регионов наблюдается демонтаж оборудования: лидером по сокращению числа камер стал Красноярский край.

Ранее в России ужесточили наказание за небезопасную перевозку детей, новые правила вступили в силу в пятницу, 9 января. В частности, нарушение соответствующих правил грозит административным штрафом в 5 тыс. рублей. Прежде его размер составлял лишь 3 тыс. рублей.