Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 13:44

Россиянам представили топ-10 регионов по количеству камер

Москва, Кубань и Башкирия стали лидерами по числу дорожных камер в регионах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Москва, Кубань и Башкирия сохранили позиции в топ-10 регионов с наибольшим числом дорожных камер, подсчитали в агентстве «ПромРейтинг». Состав первой десятки остался неизменным, однако внутри списка произошли рокировки: Челябинская область обошла Ленинградскую.

Число камер на дорогах Краснодарского края выросло за год на 97 единиц. Заметный прирост отмечен также в Санкт-Петербурге (+54) и Свердловской области (+15). В то же время Ленинградская область показала символическое сокращение на одну единицу, замкнув почетную десятку.

Вне рамок топовой десятки наиболее впечатляющий рывок совершили Омская (+163 шт.) и Кемеровская (+149 шт.) области. Напротив, в ряде регионов наблюдается демонтаж оборудования: лидером по сокращению числа камер стал Красноярский край.

Ранее в России ужесточили наказание за небезопасную перевозку детей, новые правила вступили в силу в пятницу, 9 января. В частности, нарушение соответствующих правил грозит административным штрафом в 5 тыс. рублей. Прежде его размер составлял лишь 3 тыс. рублей.

регионы
камеры
ПДД
дороги
Кубань
Башкирия
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Все наемники сбежали на Запад? Что случилось с иностранным легионом Украины
Экспортный танк Т-90С с французским тепловизором заметили в зоне СВО
Бастрыкин взял под личный контроль дело о нападающих на краснодарцев детей
В Китае ответили, заботит ли Трампа глобальная архитектура безопасности
«Циничное нападение»: зампред ВРНС об атаке ВСУ на православную гимназию
«Газпром» установил новый рекорд по поставкам газа в Китай
«Король дороги» на Mercedes заблокировал скорую с ребенком
Небольшой долг может дорого обойтись россиянам: как не лишиться имущества?
Настя Каменских угодила в больницу после голодовки
«Отправлять на убой»: Мирошник о закручивании гаек на Украине
Появились новые детали разговора Путина с участником акции «Елка желаний»
ВСУ ошибочно приняли своих солдат за российских и уничтожили их
ВСУ ударили по России семью беспилотниками
Украина запретила показ одного фильма из-за российского актера
На Украине задумались об отмене отсрочки от мобилизации
Российский хоккеист и его одноклубники признаны первыми звездами дня в НХЛ
Российский теннисист завоевал 22-й титул в карьере
Надвигаются крещенские морозы до минус 25 градусов: прогноз погоды в Москве
Подростки напали на мужчину и выставили полуголым на улицу
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.