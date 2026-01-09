Атака США на Венесуэлу
Россиянам напомнили о новых штрафах за небезопасную перевозку детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России ужесточили наказание за небезопасную перевозку детей, новые правила вступили в силу в пятницу, 9 января, напомнили в пресс-службе Госавтоинспекции. В частности, нарушение соответствующих правил грозит административным штрафом в 5 тыс. рублей. Прежде его размер составлял лишь 3 тыс. рублей.

Указанным Федеральным законом усиливается административная ответственность за нарушения правил безопасности при перевозке детей, — говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции уточнили, что для должностных лиц штраф вырос с 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Для юридических лиц наказание увеличилось со 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.

Вместе с этим с 9 января в России ужесточается наказание за тонировку стекол автомобилей. Нововведение затрагивает все транспортные средства, включая временно ввезенные из-за рубежа. Закон устраняет правовой пробел, которым пользовались владельцы машин, временно ввозимых из стран, не входящих в ЕАЭС.

Ранее жителя Рязанской области оштрафовали за куртку со встроенной камерой. Он передал ее своему приятелю, который сдавал экзамен по ПДД.

