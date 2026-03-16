Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 11:26

Пожар на нефтебазе локализовали на Кубани

Подписывайтесь на нас в MAX

Спасателям удалось локализовать пожар на нефтебазе в промышленной зоне в Лабинске в Краснодарском крае, сообщили в оперативном штабе региона. Возгорание началось в результате налета беспилотных летательных аппаратов. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и личный состав пожарно-спасательных подразделений.

В промзоне Лабинска локализовали пожар на нефтебазе. В тушении возгорания, возникшего из-за падения обломков БПЛА, принимают участие четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, — говорится в заявлении.

Пожар на территории нефтебазы в промзоне Лабинска вспыхнул утром понедельника, 16 марта. По предварительной оценке, в результате никто не пострадал.

Ранее в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе, причиной которого стало падение обломков беспилотника. Вскоре огонь удалось потушить. Возгорание ликвидировано силами экстренных служб.

Краснодарский край
Кубань
Нефтебазы
пожары
возгорания
огонь
спасатели
БПЛА
беспилотники
дроны
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.