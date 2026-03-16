Пожар на нефтебазе локализовали на Кубани

Спасателям удалось локализовать пожар на нефтебазе в промышленной зоне в Лабинске в Краснодарском крае, сообщили в оперативном штабе региона. Возгорание началось в результате налета беспилотных летательных аппаратов. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и личный состав пожарно-спасательных подразделений.

В промзоне Лабинска локализовали пожар на нефтебазе. В тушении возгорания, возникшего из-за падения обломков БПЛА, принимают участие четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, — говорится в заявлении.

Пожар на территории нефтебазы в промзоне Лабинска вспыхнул утром понедельника, 16 марта. По предварительной оценке, в результате никто не пострадал.

Ранее в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе, причиной которого стало падение обломков беспилотника. Вскоре огонь удалось потушить. Возгорание ликвидировано силами экстренных служб.