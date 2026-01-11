Комета 3I/ATLAS снова удивила астрономов: пылевая буря, необычные снимки

Космический телескоп «Хаббл» передал новые снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS на Землю. Какие необычные детали обнаружились на них, почему комета снова удивила астрономов, представляет ли опасность для Земли электрическая пылевая буря от 3I/ATLAS?

Как комета 3I/ATLAS снова удивила астрономов

Новые снимки кометы были получены 7 января, они не только подтвердили наличие у объекта уникальной и аномальной структуры — мощного джета, направленного прямо в сторону Солнца, — но и позволили рассмотреть 3I/ATLAS в подробностях, что было невозможно ранее.

На кадрах обнаружили ряд необъяснимых особенностей, которые ставят под сомнение существующие модели поведения комет, пишут СМИ.

Необычное свечение вокруг 3I/ATLAS заметили еще 21 июля 2025 года. Тогда астрофизики отметили, что светящийся ореол вокруг объекта заметно вытянут к Солнцу. Были произведены расчеты, учитывая угол наблюдения, который в тот момент был равен 10 градусам от направления на звезду. Они показали, что реальная вытянутость джета в 5,8 раза больше, чем кажется на проекции изображения, а его общая длина примерно в 11,6 раза превышает ширину. Это указывало на существование узкосфокусированной, длинной струи вещества.

К новым изображениям удалось подойти с более совершенными методами анализа. Обработка снимка с помощью ротационного градиентного фильтра Ларсона — Секанины, который удаляет симметричное свечение вокруг ядра и усиливает контрастность структур, показала сложную систему, состоящую из трех джетов.

3I/ATLAS 21 июля 2025 года Фото: NASA/ESA/Global Look Press

Две второстепенные струи и одна главная, сильно сходящаяся в узкий луч, образуют антихвост, который простирается на расстояние порядка 400 тыс. километров от ядра по направлению к светилу, что сопоставимо с дистанцией между Землей и Луной. Обычно кометный хвост, подталкиваемый солнечным ветром и давлением излучения, всегда направлен от Солнца. Однако 3I/ATLAS демонстрирует обратное.

Существование подобного антихвоста, наряду с другими аномалиями, такими как совпадение оси вращения объекта с направлением на Солнце с точностью до семи градусов и движение практически точно в плоскости эклиптики, ставит перед учеными серьезную загадку. Совместная вероятность таких геометрических совпадений оценивается как крайне низкая, ниже 0,0001, говорится в публикациях.

Ученый из Гарвардского университета Ави Леб отметил, что аномалии 3I/ATLAS проигнорировали на пресс-конференции NASA 19 ноября 2025 года, в ходе которой заключили, что объект ведет себя как обычная комета. Такой подход, по мнению Леба, противоречит самому духу науки, основанному на любопытстве и готовности изучать необъяснимое.

Леб считает, что аномальные данные должны вызывать живой научный интерес, так как могут привести к новым открытиям. Изучение таких межзвездных объектов, как 3I/ATLAS, чьи особенности противопоставляются привычным моделям, могут расширить понимание космоса и, возможно, изменить приоритеты человечества, вдохновив его на поиск внеземных цивилизаций.

Правда ли пылевая буря от 3I/ATLAS угрожает Земле

Американский геолог Стефан Бернс заявил, что в марте 2026 года Земля и Юпитер могут столкнуться с электропылевой бурей от 3I/ATLAS. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт усомнился в прогнозе, назвав его преувеличенным.

По словам российского ученого, подобные утверждения не соответствуют реальности и не имеют научного обоснования. Комета пролетела на расстоянии более 280 млн км от Земли, что почти в два раза дальше, чем расстояние от планеты до Солнца, поэтому никаких последствий ожидать не приходится.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кометы оставляют за собой следы, из которых образуются звездопады, когда Земля проходит через эти области. Однако в ближайшее время пересечения орбиты Земли со следом кометы 3I/ATLAS не предвидится, поэтому угрозы для планеты нет.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 11 января: что будет завтра, давление, усталость

Небольшой долг может дорого обойтись россиянам: как не лишиться имущества?

Все наемники сбежали на Запад? Что случилось с иностранным легионом Украины