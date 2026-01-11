Комета 3I/ATLAS снова удивила астрономов: пылевая буря, необычные снимки

Космический телескоп «Хаббл» передал новые снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS на Землю. Какие необычные детали обнаружились на них, почему комета снова удивила астрономов, представляет ли опасность для Земли электрическая пылевая буря от 3I/ATLAS?
Как комета 3I/ATLAS снова удивила астрономов
Новые снимки кометы были получены 7 января, они не только подтвердили наличие у объекта уникальной и аномальной структуры — мощного джета, направленного прямо в сторону Солнца, — но и позволили рассмотреть 3I/ATLAS в подробностях, что было невозможно ранее.
На кадрах обнаружили ряд необъяснимых особенностей, которые ставят под сомнение существующие модели поведения комет, пишут СМИ.
Необычное свечение вокруг 3I/ATLAS заметили еще 21 июля 2025 года. Тогда астрофизики отметили, что светящийся ореол вокруг объекта заметно вытянут к Солнцу. Были произведены расчеты, учитывая угол наблюдения, который в тот момент был равен 10 градусам от направления на звезду. Они показали, что реальная вытянутость джета в 5,8 раза больше, чем кажется на проекции изображения, а его общая длина примерно в 11,6 раза превышает ширину. Это указывало на существование узкосфокусированной, длинной струи вещества.
К новым изображениям удалось подойти с более совершенными методами анализа. Обработка снимка с помощью ротационного градиентного фильтра Ларсона — Секанины, который удаляет симметричное свечение вокруг ядра и усиливает контрастность структур, показала сложную систему, состоящую из трех джетов.
Две второстепенные струи и одна главная, сильно сходящаяся в узкий луч, образуют антихвост, который простирается на расстояние порядка 400 тыс. километров от ядра по направлению к светилу, что сопоставимо с дистанцией между Землей и Луной. Обычно кометный хвост, подталкиваемый солнечным ветром и давлением излучения, всегда направлен от Солнца. Однако 3I/ATLAS демонстрирует обратное.
Существование подобного антихвоста, наряду с другими аномалиями, такими как совпадение оси вращения объекта с направлением на Солнце с точностью до семи градусов и движение практически точно в плоскости эклиптики, ставит перед учеными серьезную загадку. Совместная вероятность таких геометрических совпадений оценивается как крайне низкая, ниже 0,0001, говорится в публикациях.
Ученый из Гарвардского университета Ави Леб отметил, что аномалии 3I/ATLAS проигнорировали на пресс-конференции NASA 19 ноября 2025 года, в ходе которой заключили, что объект ведет себя как обычная комета. Такой подход, по мнению Леба, противоречит самому духу науки, основанному на любопытстве и готовности изучать необъяснимое.
Леб считает, что аномальные данные должны вызывать живой научный интерес, так как могут привести к новым открытиям. Изучение таких межзвездных объектов, как 3I/ATLAS, чьи особенности противопоставляются привычным моделям, могут расширить понимание космоса и, возможно, изменить приоритеты человечества, вдохновив его на поиск внеземных цивилизаций.
Правда ли пылевая буря от 3I/ATLAS угрожает Земле
Американский геолог Стефан Бернс заявил, что в марте 2026 года Земля и Юпитер могут столкнуться с электропылевой бурей от 3I/ATLAS. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт усомнился в прогнозе, назвав его преувеличенным.
По словам российского ученого, подобные утверждения не соответствуют реальности и не имеют научного обоснования. Комета пролетела на расстоянии более 280 млн км от Земли, что почти в два раза дальше, чем расстояние от планеты до Солнца, поэтому никаких последствий ожидать не приходится.
Кометы оставляют за собой следы, из которых образуются звездопады, когда Земля проходит через эти области. Однако в ближайшее время пересечения орбиты Земли со следом кометы 3I/ATLAS не предвидится, поэтому угрозы для планеты нет.
