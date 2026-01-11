В Госдуме рассказали, кому лучше отказаться от купания в проруби

Россиянам, не занимающимся закаливанием регулярно, следует отказаться от купания в проруби на Крещение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. В беседе с ТАСС он также подчеркнул, что не нужно этого делать людям с хроническими заболеваниями сердца, сосудов или нервной системы.

Позиция врача следующая: если человек не занимается закаливанием систематически, то, конечно, нежелательно его купание в проруби. Если вы, например, не занимались закаливанием и не практикуете соответствующие процедуры в течение года, а делаете это однократно, только в Крещение, то, конечно, это делать нежелательно, особенно нежелательно делать это в состоянии алкогольного опьянения, — сказал депутат.

Леонов отметил, что заменить купание в проруби может обливание холодной водой в помещении. Крещенские купания проходят в ночь с 18 на 19 января.

Ранее Леонов также посоветовал не использовать для купания проруби на реках из-за течения. По его словам, моржам стоит выбирать специально оборудованные проруби.