15 января 2026 в 09:25

Монах-реаниматолог раскрыл, кому категорически нельзя купаться на Крещение

Иеромонах Феодорит: больным и пьяным людям нельзя купаться в проруби на Крещение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Больным и людям в состоянии алкогольного опьянения категорически нельзя купаться в проруби на Крещение, заявил в беседе с РИА Новости врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков). По его словам, человек, который погрузился на несколько секунд в ледяную воду, не замерзнет, если потом сразу же согреется, переодевшись в сухую одежду и выпив горячего чая.

Больному человеку этого делать (окунаться в прорубь. — NEWS.ru) не нужно, хотя есть методики лечения холодной водой. Чего делать безусловно нельзя — это лезть в прорубь в нетрезвом состоянии. <...> Пьяному человеку кажется, что ему жарко, но у него просто повышен теплообмен, — объяснил иеромонах.

Ранее врач-педиатр Юлия Морозова предупредила, что погружение в прорубь на Крещение представляет серьезную опасность для беременных женщин. Специалист уточнила, что это может привести к спазму маточных сосудов и преждевременным родам.

До этого юрист Михаил Салкин заявил, что купание в самовольно организованной проруби может повлечь за собой административное наказание в виде штрафа. По его словам, размер взыскания зависит от региона, в котором совершено нарушение. Например, в Москве это 2–2,5 тыс. рублей, в Московской области — 1 тыс. рублей.

