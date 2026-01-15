Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 06:00

Юрист ответил, чем грозит купание в нелегально обустроенной проруби

Юрист Салкин: купание в нелегально обустроенной проруби грозит штрафом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Купание в самовольно организованной проруби может повлечь за собой административное наказание в виде штрафа, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, размер взыскания зависит от региона, в котором совершено нарушение.

Купание в проруби, оборудованной без согласования, может быть расценено как нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Ответственность чаще всего устанавливается региональными законами. Например, в Москве это предупреждение или штраф 2–2,5 тыс. рублей, в Московской области — 1 тыс. рублей, — предупредил Салкин.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов посоветовал россиянам, которые регулярно не закаливаются, избегать купания в проруби на Крещение. Он отметил, что это также не рекомендуется людям с хроническими болезнями сердца, сосудов или нервной системы.

Священнослужитель Владислав Береговой ранее заявил, что вода в проруби на Крещение не приобретает святость автоматически. По его словам, для этого требуется отдельное освящение.

крещение
штрафы
юристы
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трихолог назвала главные шаги для улучшения качества волос
Ушедшая из РФ популярная компания продлила право на товарный знак
Простой завтрак в аэрогриле: готовим нежную запеканку из творога и вишни
«Солнцепек» и «Тосочка» не оставили ВСУ шансов на ротацию в зоне СВО
Россиянам рассказали, как быстро адаптировать кошку к новой квартире
Минус склад боеприпасов ВСУ под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 15 января
Россиянам напомнили о важном новшестве в сфере недвижимости
Россиянам рассказали, почему опасно нырять в прорубь или снег после бани
Атака украинских дронов отражена под Волгоградом
Юрист ответил, чем грозит купание в нелегально обустроенной проруби
К чему снится жареная рыба: удача или предупреждение?
Юрист объяснил, куда жаловаться на работу общественного транспорта
«Мы не смогли»: в Дании раскрыли итоги диалога с США по Гренландии
Слухи о беременности, личная жизнь, суд над братом: где сейчас Волкова
Врач назвала неочевидную опасность кожаных перчаток
Таможенники в Белоруссии обнаружили необычного гостя в контейнере с авто
Новости королевской семьи Британии: состояние Карла III, коронация Уильяма
Есть рыбу во сне: хорошее или плохое знамение?
Трамп нашел виновного в затягивании конфликта на Украине
Немецкий министр увидел в свитере Лаврова вызов всему миру
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.