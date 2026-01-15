Юрист ответил, чем грозит купание в нелегально обустроенной проруби

Купание в самовольно организованной проруби может повлечь за собой административное наказание в виде штрафа, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, размер взыскания зависит от региона, в котором совершено нарушение.

Купание в проруби, оборудованной без согласования, может быть расценено как нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Ответственность чаще всего устанавливается региональными законами. Например, в Москве это предупреждение или штраф 2–2,5 тыс. рублей, в Московской области — 1 тыс. рублей, — предупредил Салкин.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов посоветовал россиянам, которые регулярно не закаливаются, избегать купания в проруби на Крещение. Он отметил, что это также не рекомендуется людям с хроническими болезнями сердца, сосудов или нервной системы.

Священнослужитель Владислав Береговой ранее заявил, что вода в проруби на Крещение не приобретает святость автоматически. По его словам, для этого требуется отдельное освящение.