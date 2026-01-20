«Слышали его крики»: мужчина утонул в Волге во время крещенских купаний Местный житель утонул во время крещенских купаний в Волгоградской области

Житель Волгоградской области утонул в крещенскую ночь в Волгоградском затоне между хутором Бобры и Краснослободском, сообщает издание V1.RU. Сначала в ГУ МЧС России по региону заявили, что 41-летний мужчина решил сократить путь и пересечь затон по льду, но провалился в воду и пошел ко дну.

Однако, как выяснилось позже, россиянин утонул после того, как совершил омовение. Руководитель следственного отдела СК по Среднеахтубинскому району Евгений Выстропов уточнил, что мужчина не смог выбраться из проруби самостоятельно. Он кричал, но спасти его не успели.

Охранники парка слышали его крики, однако спасти не смогли — когда прибежали на место, он уже ушел под воду. Документов при себе не имел, личность установили по личным вещам: телефону, банковской карте и записной книжке, — подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Олег Леонов заявил, что россиянам лучше не использовать для купания проруби на реках из-за течения. По его словам, стоит выбирать специально оборудованные места, где есть лестницы и можно достать до дна ногами.

До этого двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томь в Новокузнецке. Несовершеннолетние братья девяти и 14 лет не смогли выбраться, и их унесло течением. Третий подросток, ставший очевидцем произошедшего, сообщил о случившемся взрослым. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.