Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 20:04

В Госдуме предостерегли россиян от одной забавы

Депутат Леонов: россиянам лучше не использовать для купания проруби на реках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Россиянам лучше не использовать для купания проруби на реках из-за течения, заявил депутат Госдумы Олег Леонов. По его словам, которые передает ТАСС, моржам стоит выбирать специально оборудованные проруби.

Самое главное — не делайте проруби на реках, на течении и не прыгайте в них, потому что, прыгнув в такую прорубь, течение вас тут же затащит под лед, вы обратно выбраться не сможете. Поэтому, если вам надо купаться, есть специальные проруби для моржевания, проруби для крещенских купаний, где оборудованы спуски, подъемы, там, где вы можете встать на дно, — пояснил парламентарий.

Ранее в Нижнем Новгороде спасли рыбака, который провалился под лед. Прохожие попытались ему помочь, но до приезда спасателей их усилия не дали результата. Инцидент произошел в Автозаводском районе на озере Земснаряд. Мужчину удалось обвязать веревкой и вытащить на сушу. Пострадавшего доставили в больницу с признаками переохлаждения.

До этого в Петербурге мужчина утонул во время купания на Петровской набережной. Отмечается, что погибший был участником сообщества моржей, но заплывы были его личной инициативой.

Россия
Госдума
депутаты
моржи
