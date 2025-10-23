В центре Петербурга утонул морж

Мужчина утонул во время купания на Петровской набережной в Петербурге, сообщает 78.ru. Отмечается, что погибший был участником сообщества моржей, но заплывы были его личной инициативой.

Трагический случай произошел ранним утром, недалеко от Домика Петра I. Мужчину, который занимался моржеванием, достали из воды без признаков жизни. Врачи пытались его реанимировать, но спасти не смогли.

Личность погибшего установили по автомобилю, оставленному на месте. В машине нашли телефон и документы. Мужчине было около 55 лет. О его гибели сообщили сестре, которая приехала в больницу.

Ранее под Пермью утонул матрос с дноуглубительного судна «Камский-429». Мужчина работал на судне матросом-мотористом. После сдачи вахты он оказался за бортом по неизвестным причинам и не смог добраться до берега.

До этого на Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии катер наехал на 38-летнего мужчину, который вынырнул из воды. В результате пострадавшему были нанесены рваные раны лица и повреждено плечо. Пострадавшего госпитализировали, водителя катера задержали.