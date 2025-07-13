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13 июля 2025 в 13:14

Винт катера разорвал лицо вынырнувшему мужчине

В Бурятии винт катера задел лицо мужчины, который вынырнул из озера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катер наехал на 38-летнего мужчину, который в этот момент вынырнул из воды на Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии, сообщает Telegram-канал SHOT. В результате винт судна нанес пострадавшему рваные раны лица и повредил плечо.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу Гусиноозерска. Водителя катера задержали правоохранительные органы. Сейчас выясняются все обстоятельства трагического происшествия.

Ранее стало известно, что пятерых жителей Самарской области удалось спасти при опрокидывании судна на Волге. В МЧС уточнили, что это был винтовой буксир. Всего на судне находились шесть человек, спасти 34-летнюю женщину не удалось.

До этого в Красноярском крае в реке Елогуй утонул двухлетний ребенок. Водолазам потребовалось двое суток, чтобы поднять тело малыша. Инцидент случился в поселке Келлог Туруханского района. Ребенок самостоятельно вышел из дома к реке, оставив на берегу обувь.

Кроме того, в Ленинградской области школьник погиб при купании в карьере возле форта «Красная Горка». Полиция получила сигнал о несчастном случае 25 июня. По предварительным данным, юноша не сумел самостоятельно выбраться из воды.

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