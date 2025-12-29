Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 14:40

IT-эксперт ответил, сколько будет стоить разработка игры Call of Duty в РФ

IT-эксперт Зыков: создание аналога Call of Duty в РФ обойдется в 10 млрд рублей

Call of Duty Call of Duty Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Создание российского аналога видеоигры Call of Duty может стоить 10 млрд рублей, заявил NEWS.ru директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров IT-эксперт Владимир Зыков. По его словам, реализация такого проекта займет около пяти лет.

Создание видеоигры уровня Call of Duty — это не просто разработка программного продукта, а развертывание промышленного производства цифрового контента высокой сложности. Франшиза Call of Duty является эталоном жанра First-person shooter и продуктом, над которым ежегодно работают более 3 тыс. человек. Бюджеты последних частей превышают $300 млн. Создание отечественного аналога Call of Duty — это амбициозная, но технически реализуемая задача в горизонте пяти лет при наличии стабильного финансирования в размере 10 млрд рублей, — пояснил Зыков.

По его мнению, ключевой проблемой является острый дефицит высококвалифицированных специалистов в стране после их оттока в предыдущие годы. Он отметил, что для работы над проектом уровня CoD потребуется команда в несколько сотен человек.

Успех российского аналога CoD зависит не столько от бюджета, сколько от возможности собрать команду управленцев и технических лидеров, способных выстроить эффективные производственные процессы. Деньги можно выделить, но найти 300 квалифицированных специалистов в РФ сейчас крайне сложно. Многие специалисты уехали в 2022–2023 годах или работают в студиях, не ориентированных на рынок РФ, — резюмировал Зыков.

Ранее в Госдуме призвали создать отечественный аналог серии видеоигр Call of Duty от американского издателя Activision. Соответствующее обращение на имя главы Минцифры России Максута Шадаева направил депутат Михаил Делягин. Парламентарий предложил сделать в российской версии так, чтобы игроки могли стрелять по представителям недружественных стран.

видеоигры
Россия
Call of Duty
технологии
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянина отправили на строгий режим за миллион для сотрудника ФСБ
Герасимов поделился успехами в зоне СВО в последний месяц 2025-го
Герасимов назвал число населенных пунктов, освобожденных в 2025 году
В Краснодарском крае суд вынес приговор бывшему вице-губернатору
Канье Уэст поделился мечтой о поездке в Сибирь
В Подмосковье внедрили более 50 проектов с применением ИИ
Экс-мэра Иваново стали подозревать в получении взятки
Путин собрал совещание по ситуации в зоне спецоперации
Косметолог объяснила, как правильно наносить макияж в зимний период
Школьница истекла кровью после пирсинга губы
Мужчину наказали за ложь о добрачной жизни молодой жены
Российская гимнастка вошла в топ-10 лучших спортсменов 2025 года
Россиянам рассказали, как не стать жертвой аферистов в Новый год
Арбитр из Казани урегулировал конфликт с побитым им пешеходом
«Выйдет победителем»: в Европе раскрыли, чем закончится украинский конфликт
«Должен работать россиянин»: Гладилин выступил против испанца в «Спартаке»
Тренер испанской «Валенсии Б» погиб в Индонезии
Петербург превратился в город-каток с сотнями ДТП
Новые переговоры Путина и Трампа: что известно, план Киева и ЕС разрушен
Офтальмолог опровергла популярный миф о близорукости
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря
Россия

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.