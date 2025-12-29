IT-эксперт ответил, сколько будет стоить разработка игры Call of Duty в РФ IT-эксперт Зыков: создание аналога Call of Duty в РФ обойдется в 10 млрд рублей

Создание российского аналога видеоигры Call of Duty может стоить 10 млрд рублей, заявил NEWS.ru директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров IT-эксперт Владимир Зыков. По его словам, реализация такого проекта займет около пяти лет.

Создание видеоигры уровня Call of Duty — это не просто разработка программного продукта, а развертывание промышленного производства цифрового контента высокой сложности. Франшиза Call of Duty является эталоном жанра First-person shooter и продуктом, над которым ежегодно работают более 3 тыс. человек. Бюджеты последних частей превышают $300 млн. Создание отечественного аналога Call of Duty — это амбициозная, но технически реализуемая задача в горизонте пяти лет при наличии стабильного финансирования в размере 10 млрд рублей, — пояснил Зыков.

По его мнению, ключевой проблемой является острый дефицит высококвалифицированных специалистов в стране после их оттока в предыдущие годы. Он отметил, что для работы над проектом уровня CoD потребуется команда в несколько сотен человек.

Успех российского аналога CoD зависит не столько от бюджета, сколько от возможности собрать команду управленцев и технических лидеров, способных выстроить эффективные производственные процессы. Деньги можно выделить, но найти 300 квалифицированных специалистов в РФ сейчас крайне сложно. Многие специалисты уехали в 2022–2023 годах или работают в студиях, не ориентированных на рынок РФ, — резюмировал Зыков.

Ранее в Госдуме призвали создать отечественный аналог серии видеоигр Call of Duty от американского издателя Activision. Соответствующее обращение на имя главы Минцифры России Максута Шадаева направил депутат Михаил Делягин. Парламентарий предложил сделать в российской версии так, чтобы игроки могли стрелять по представителям недружественных стран.