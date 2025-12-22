Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 18:16

В Госдуме предложили импортозамещение Call of Duty

Депутат Делягин призвал создать российский аналог видеоигры Call of Duty

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Госдуме призвали создать отечественный аналог серии видеоигр Call of Duty от американского издателя Activision, информирует RT. Соответствующее обращение на имя главы Минцифры России Максута Шадаева направил депутат Михаил Делягин. В российской версии парламентарий предложил сделать так, чтобы игроки могли стрелять по представителям недружественных стран.

Делягин отметил, что в Call of Duty: Modern Warfare и некоторых других частях серии российских военных показывают как агрессоров. Кроме того, они регулярно выступают в качестве мишеней для игроков. По его словам, компьютерные игры используют для распространения «русофобской пропаганды». Создание российского аналога с российским военным или агентом спецслужб в главной роли Делягин назвал «стратегически важной задачей» для страны. В Минцифры пока предложение политика не комментировали.

Ранее Делягин предложил запретить серию видеоигр Call of Duty: Modern Warfare, а также проверить их на русофобию. Парламентарий обратился с такой инициативой в Роскомнадзор. Депутат обратил внимание на то, как в играх серии практически все время приходится стрелять по русским солдатам.

Госдума
Михаил Делягин
игры
аналоги
