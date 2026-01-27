В Госдуме назвали срок блокировки Telegram в России Депутат Делягин допустил блокировку Telegram к сентябрю 2026 года

Telegram может быть заблокирован на территории России уже к сентябрю 2026 года, такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его словам, которые приводит НСН, мессенджер закроют «по схеме YouTube».

Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам [в сентябре 2026 года], — заявил парламентарий.

При этом сам он убежден, что часть аудитории Telegram останется даже после его блокировки. Как отметил Делягин, это видно на примере Instagram (деятельность в РФ запрещена). По его словам, в социальной сети осталось около половины пользователей, несмотря на ее запрет.

Мессенджер MAX <…> развивается, станет важной средой обитания для бизнеса. Накануне там появилась возможность оставить отложенные сообщения, — добавил Делягин.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что решение о потенциальной блокировке в России сайтов с готовыми домашними заданиями будет стоять за органом власти, компетентным в данной сфере. При этом сперва необходимо будет принять соответствующий закон.