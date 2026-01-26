Роскомнадзор прояснил ситуацию с блокировкой «решебников»

Решение о потенциальной блокировке в России сайтов с готовыми домашними заданиями будет стоять за органом власти, компетентным в данной сфере, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. При этом сперва необходимо будет принять соответствующий закон, передает ТАСС.

Решение о блокировке в случае принятия закона о запрете информации в сфере образования должен принимать компетентный в данной сфере соответствующий орган власти, — говорится в заявлении.

Ранее Министерство просвещения разработало проект, предусматривающий запрет на распространение готовых домашних заданий в Сети. Инициатива призвана устранить недобросовестное использование решений, что позитивно воздействует на мотивацию школьников к самостоятельному обучению.

При этом первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин убежден, что инициатива о досудебной блокировке сайтов с ответами на школьные задания чрезмерна. По словам депутата, такие меры могут привести школьников в даркнет и к мошенникам.