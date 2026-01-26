Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 14:58

В Госдуме ответили на инициативу о блокировке сайтов с «решебниками»

Депутат Горелкин: запрет «решебников» приведет школьников в даркнет и мошенникам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Инициатива Минпросвещения о досудебной блокировке сайтов с ответами на школьные задания чрезмерна, заявил в своем канале в MAX первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По словам депутата, такие меры могут привести школьников в даркнет и к мошенникам.

На мой взгляд, помещать школьные шпаргалки в один ряд с деструктивной информацией — это чересчур. Практика «прорешивания» экзаменационных заданий прошлых лет сложилась как естественная реакция на ту систему, которую годами выстраивало министерство. Пока она не поменяется, никакие блокировки работать не будут, но, вероятнее всего, приведут школьников в даркнет и к мошенникам, — написал депутат.

Комментируя сообщение Минпросвещения РФ о разработке соответствующего законопроекта, Горелкин назвал приравнивание сайтов со школьными материалами к деструктивной информации необоснованным.

Министерство просвещения Российской Федерации разработало проект поправок в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предусматривающий запрет на распространение готовых домашних заданий (ГДЗ) в интернете. Поправки были представлены ведомством 24 января 2026 года.

