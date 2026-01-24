В России предложили запретить распространение готовых заданий

Минпросвещения России подготовило проект поправок к федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сообщает ТАСС. В материале говорится, что изменения предусматривают запрет распространения готовых заданий.

В тексте говорится, что инициатива призвана устранить недобросовестное использование решений, что позитивно воздействует на мотивацию школьников к самостоятельному обучению. Подразумевается, что доступ к этим данным будет блокировать Роскомнадзор.

Ранее Минобрнауки России изменило порядок приема в вузы на 2026 год. Нововведения затронут подачу документов, целевой прием и правила для выпускников колледжей.

До этого Минпросвещения утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2026/2027 учебный год. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, самый высокий порог установлен для информатики — 45 баллов, а русский язык и обществознание потребуют минимум 42 баллов. По математике, физике, литературе и географии абитуриентам необходимо набрать не менее 40 баллов.