Петербуржец выиграл суд у ЖКС из-за поврежденного льдом Porsche В Петербурге владелец Porsche отсудил более 500 тыс. рублей за упавшую льдину

Суд в Санкт-Петербурге обязал ЖКС выплатить более 500 тыс. рублей владельцу автомобиля Porsche после падения льдины на припаркованную у жилого дома машину, сообщает Telegram-канал «78 Новости». Инцидент произошел зимой 2024 года.

Происшествие произошло в декабре 2024 года у дома на Пионерской улице. Владелец автомобиля Porsche 911 Carrera 4S припарковал машину рядом со зданием, после чего на крышу спорткара упала наледь, повредив кузов.

Владелец автомобиля обратился в суд с иском к ЖКС. Он потребовал взыскать 230 тыс. рублей на ремонт автомобиля, 100 тыс. рублей компенсации морального вреда, 25 тыс. рублей расходов на очистку салона и демонтаж поврежденного стекла, а также 95 тыс. рублей на оплату услуг адвоката.

Представитель коммунальной организации иск не признал, заявив, что вина ЖКС в произошедшем не доказана. Суд указал, что ответчик не представил аргументов, которые могли бы подтвердить иные причины появления повреждений на автомобиле.

По результатам проведенной экспертизы стоимость восстановительного ремонта была оценена в 443 тыс. рублей. Суд постановил взыскать эту сумму, а также 25 тыс. рублей убытков, 10 тыс. рублей компенсации, 6 тыс. рублей судебных расходов и 37 тыс. рублей затрат на юридические услуги. Кроме того, на организацию был наложен штраф в размере 225 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга получила травму из-за упавшей на нее ледяной глыбы в переулке Крылова. Из-за травм у 22-летней девушки следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.