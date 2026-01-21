Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 11:49

Автоэксперт рассказал, почему Porsche стали превращаться в «кирпичи»

Автоэксперт: Porsche перестали заводиться из-за штатной сигнализации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Автомобили Porsche в последнее время начали превращаться в «кирпичи» и перестали заводиться из-за проблем со штатной сигнализаций, рассказал NEWS.ru специалист по установке сигнализаций Сергей Ефименко. По его словам, причина поломки не в низкой температуре, а в «глюках» электронных блоков и дистанционной блокировке.

Проблемы возникли у Porsche 2013–2019 годов выпуска — 911, Panamera, Cayenne, Macan, Boxster, Cayman — которые оснащались заводской системой ConnectedDrive и спутниковой защитой от угона VTS. Электроника у них настроена на европейские протоколы безопасности, которые работают через спутниковую связь. А в России сейчас начали применять мощные системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Это вызывает электромагнитные помехи, которые автомобиль воспринимает как попытку угона, и срабатывает защитный механизм, — объяснил Ефименко.

По словам эксперта, на сервисах уже знают, как решить проблему: как правило, требуется перепрошивать электронные блоки. Стоит это 20-50 тыс. рублей, плюс стоимость эвакуации автомобиля до мастерской.

Ранее стало известно, что в 2025 году в России прекратили работу более 600 шоурумов китайских автомобильных брендов. И это стало максимальным показателем за последние годы. Число закрытых салонов было в 1,4 раза больше, чем в 2024 году, а новых центров открыли в три раза меньше. При этом доля брендов из КНР на рынке дилерских точек снизилась с 67% до 64%.

автомобили
porsche
угоны
водители
Ярослав Ломакин
Я. Ломакин
