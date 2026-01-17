В России перестали заводиться элитные иномарки двух брендов Mash: в России не заводятся автомобили Porsche и BMW

В России зафиксировали вторую волну блокировок двигателей автомобилей Porsche и BMW, сообщает Telegram-канал Mash. По информации авторов, с проблемами столкнулись владельцы моделей 2013–2019 годов выпуска.

Авторы уточнили, что аналогичные случаи фиксировались в декабре 2025 года. Однако тогда речь шла о единичных инцидентах.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что электроника китайских автомобилей не приспособлена к низким температурам. По его словам, определенные системы машин производства КНР недостаточно защищены от влаги. Он отметил, что к китайским автомобилям существует определенная предвзятость. Однако, по словам автоэксперта, машины всех производителей могут ломаться и не заводиться в мороз. Он пояснил, что при низких температурах становятся очевидными все слабые места техники.

До этого сообщалось, что владельцы китайских автомобилей столкнулись с трудностями во время снегопадов и морозов в центре России. Чаще всего ломались дверные замки — они блокировались сами и примерзали.