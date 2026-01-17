Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 18:15

В России перестали заводиться элитные иномарки двух брендов

Mash: в России не заводятся автомобили Porsche и BMW

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В России зафиксировали вторую волну блокировок двигателей автомобилей Porsche и BMW, сообщает Telegram-канал Mash. По информации авторов, с проблемами столкнулись владельцы моделей 2013–2019 годов выпуска.

Авторы уточнили, что аналогичные случаи фиксировались в декабре 2025 года. Однако тогда речь шла о единичных инцидентах.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что электроника китайских автомобилей не приспособлена к низким температурам. По его словам, определенные системы машин производства КНР недостаточно защищены от влаги. Он отметил, что к китайским автомобилям существует определенная предвзятость. Однако, по словам автоэксперта, машины всех производителей могут ломаться и не заводиться в мороз. Он пояснил, что при низких температурах становятся очевидными все слабые места техники.

До этого сообщалось, что владельцы китайских автомобилей столкнулись с трудностями во время снегопадов и морозов в центре России. Чаще всего ломались дверные замки — они блокировались сами и примерзали.

автомобили
Россия
двигатели
блокировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У воров медного кабеля конфисковали усадьбу и активы на сумму €4,5 млн
Змея с вызывающим некроз ядом укусила девочку
Москвичи недополучили солнца в прошлом году
Медведчук объяснил, почему Зеленский не повторит судьбу Мадуро
Юрист ответил, как не попасться на внезапную невменяемость продавца квартиры
Раскрыта неочевидная связь между Гренландией и конфликтом на Украине
Киркоров прервал паузу в карьере ради новых шоу
Российского зоозащитника оштрафовали за дискредитацию армии
Отец убил пять младенцев за девять лет
Как запечь картошку по-деревенски в духовке: пошаговый рецепт с изюминкой
Медведчук раскрыл, как блэкаут в Киеве повлияет на боеспособность ВСУ
Дания «вспыхнула» из-за претензий Трампа на Гренландию
«Не отдавать деньги»: Орбан назвал главные пункты своей программы
Мать и дочь заблокировали Волочкову в соцсетях
Мошенники снова взялись за поклонников известной журналистки
Госпитализация, критика Пугачевой, аборты: как живет певица Галина Ненашева
Орбан заявил о признаках подготовки Европы к конфликту с Россией
В России перестали заводиться элитные иномарки двух брендов
Юрист объяснил, когда будет поставлена точка в скандале с квартирой Долиной
Финансист назвал оптимальный процент для начала накоплений
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.