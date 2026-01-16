Названа причина, почему китайские автомобили ломаются зимой

Электроника китайских автомобилей не приспособлена к низким температурам, заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, определенные системы машин производства КНР недостаточно защищены от влаги.

Действительно, у некоторых китайских моделей есть определенные косяки, связанные с недостаточной морозоустойчивостью. В отличие от других, в том числе европейских, производителей, «китайцы» максимально напичканы электроникой, что является дополнительной нагрузкой на аккумулятор и прочие системы автомобиля. Сложные системы дают сбой. Предположу, что на ряде китайских моделей некоторые узлы, особенно электронные, находятся в не очень защищенном состоянии, а значит, туда проникает влага, образуется конденсат, и, когда наступает мороз, опять сбой. Все это связано в первую очередь с электронными системами, — пояснил Хайцеэр.

Он отметил, что к китайским автомобилям существует определенная предвзятость. Однако, по словам автоэксперта, машины всех производителей могут ломаться и не заводиться в мороз. Он пояснил, что при низких температурах становятся очевидными все слабые места техники.

Мы с вами точно не знаем, какие машины испытываются при низких температурах, проходят ли они все необходимые испытания. По-моему, минусовые температуры не входят в этот перечень. В КНР запросто могут не испытывать. Мы сравниваем стоимость автомобилей в России и Китае и начинаем китайским машинам прощать многие ошибки — стоит как Lada Granta, но в 10 раз лучше, чем она, — заключил Хайцеэр.

Ранее сообщалось, что владельцы китайских автомобилей столкнулись с трудностями во время снегопадов и морозов в центре России. Чаще всего ломались дверные замки — они блокировались сами и примерзали.