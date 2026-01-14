Названы причины частых поломок китайских машин в России «Газета.Ru»: авто из Китая столкнулись с проблемами в России из-за морозов

Владельцы китайских автомобилей столкнулись с массовыми проблемами во время снегопадов и морозов в центральных регионах России, сообщает «Газета.Ru». Одной из самых частых неисправностей стала самопроизвольная блокировка и примерзание дверных замков. Владельцы моделей Chery Tiggo 4, Geely Monjaro, Geely Atlas и Haval F7 жаловались на невозможность открыть или закрыть двери из-за замерзших тросиков или механизмов. Для решения проблемы автолюбители использовали силиконовую смазку, размораживатели и даже строительные фены.

Кроме того, в снежную погоду у кроссоверов Changan CS55 и Haval F7 появлялись посторонние стуки и скрежет, похожие на дизельные звуки. Предполагается, что шумы могли исходить от коробки передач или возникать из-за снега, набившегося под защиту картера. У моделей Exeed TXL и VX в морозы примерзали штатные выдвижные пороги.

Еще одной проблемой для некоторых китайских моделей, в частности Chery Tiggo 5, стало замерзание конденсата в глушителе. Из-за особенностей конструкции выхлопной системы в сильный мороз полностью блокировало запуск двигателя.

Ранее в Нижнем Новгороде на ходу взорвался автомобиль китайского производства. После этого возник пожар, который оперативно потушили прибывшие спасатели. По словам местных жителей, около шести утра на улице было слышно несколько хлопков. Водитель в момент инцидента едва успел выпрыгнуть из машины.