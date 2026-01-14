Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 13:12

Названы причины частых поломок китайских машин в России

«Газета.Ru»: авто из Китая столкнулись с проблемами в России из-за морозов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Владельцы китайских автомобилей столкнулись с массовыми проблемами во время снегопадов и морозов в центральных регионах России, сообщает «Газета.Ru». Одной из самых частых неисправностей стала самопроизвольная блокировка и примерзание дверных замков. Владельцы моделей Chery Tiggo 4, Geely Monjaro, Geely Atlas и Haval F7 жаловались на невозможность открыть или закрыть двери из-за замерзших тросиков или механизмов. Для решения проблемы автолюбители использовали силиконовую смазку, размораживатели и даже строительные фены.

Кроме того, в снежную погоду у кроссоверов Changan CS55 и Haval F7 появлялись посторонние стуки и скрежет, похожие на дизельные звуки. Предполагается, что шумы могли исходить от коробки передач или возникать из-за снега, набившегося под защиту картера. У моделей Exeed TXL и VX в морозы примерзали штатные выдвижные пороги.

Еще одной проблемой для некоторых китайских моделей, в частности Chery Tiggo 5, стало замерзание конденсата в глушителе. Из-за особенностей конструкции выхлопной системы в сильный мороз полностью блокировало запуск двигателя.

Ранее в Нижнем Новгороде на ходу взорвался автомобиль китайского производства. После этого возник пожар, который оперативно потушили прибывшие спасатели. По словам местных жителей, около шести утра на улице было слышно несколько хлопков. Водитель в момент инцидента едва успел выпрыгнуть из машины.

авто
автопром
поломки
морозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Женщины — инкубаторы»: педофил жил с проституткой и насиловал ее дочь
Ребенку попалась проволока в шаурме
В Испании предупредили о трениях Европы с США из-за плана по Украине
«Организм божества»: глава Минздрава США удивился живучести Трампа
Студентка устроилась курьером и выманила 5 млн рублей у школьницы
Слуцкий объяснил идею ЕС назначить спецпредставителя для диалога с Россией
Стало известно, когда в Иране восстановят интернет
В Химках мужчина выпал из окна во время вечеринки и попал на видео
Прохожий нашел останки собаки в пакете в Южном Бутово
В Петербурге сотрудник отсудил у бывшего работодателя 3 млн рублей
Стало известно, что будет с Тимошенко после обвинений в подкупе депутатов
Академик РАН раскрыл, как можно избежать ситуации с роддомом в Новокузнецке
Концерт Долиной в Петербурге перенесли на девять месяцев
Волочкова рассказала о главном увлечении вне балета
В России начали применять новый препарат от рака
Лавров назвал ключевые направления сотрудничества России и Намибии
Полки с водой и хлебом опустели в магазинах Киева
Украинца осудили за попытку взрыва грузового поезда
«Это запределье»: Захарова обрушилась на Каллас из-за одной фразы
Стала известна судьба «Волка», которого нашли на железной дороге
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.