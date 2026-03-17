Скандал между собачницей и мамой ребенка обернулся перцовым ударом Собачница распылила перцовку на маму ребенка из-за конфликта в Новосибирске

Владелица овчарки распылила перцовый баллончик на маму с ребенком в Новосибирске, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По информации авторов, сначала собака без намордника начала рвать одежду мимо проходящей женщины, а затем переключилась на девочку.

Авторы сообщили, что хозяйка пса якобы не смогла справиться с животными, а затем порекомендовала прохожей не гулять по лесу с детьми. На канале уточнили, что между женщинами завязался конфликт, после чего собачница распылила газ в сторону оппонентки.

