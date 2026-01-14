Китайский автомобиль взорвался на ходу в Нижнем Новгороде, сообщил Telegram-канал Ni Mash. После этого вспыхнул пожар, спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Как рассказали местные жители, в шесть утра на улице были слышны несколько взрывов. В момент инцидента водитель автомобиля едва успел выпрыгнуть из салона. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее в подмосковном Одинцово на развилке возле ЖК «Гусарская баллада» произошло возгорание пассажирского автобуса. Огонь охватил транспортное средство практически мгновенно, превратив его в факел. В момент происшествия в салоне никого не было, что позволило избежать трагедии.

До этого в микрорайоне Велтон Парк в подмосковной Сходне произошло возгорание автомобиля прямо на дороге. Очевидцы сообщают, что перед пожаром они слышали на месте происшествия громкие хлопки. К тушению привлекли специализированные службы. Из-за инцидента движение в направлении станции было перекрыто.

Кроме того, на Тверской улице в Москве произошел пожар — загорелся автомобиль Nissan. Огонь охватил транспортное средство мгновенно, но экстренные службы оперативно ликвидировали возгорание.