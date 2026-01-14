Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 13:05

Китайский автомобиль взорвался на ходу в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Китайский автомобиль взорвался на ходу в Нижнем Новгороде, сообщил Telegram-канал Ni Mash. После этого вспыхнул пожар, спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Как рассказали местные жители, в шесть утра на улице были слышны несколько взрывов. В момент инцидента водитель автомобиля едва успел выпрыгнуть из салона. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее в подмосковном Одинцово на развилке возле ЖК «Гусарская баллада» произошло возгорание пассажирского автобуса. Огонь охватил транспортное средство практически мгновенно, превратив его в факел. В момент происшествия в салоне никого не было, что позволило избежать трагедии.

До этого в микрорайоне Велтон Парк в подмосковной Сходне произошло возгорание автомобиля прямо на дороге. Очевидцы сообщают, что перед пожаром они слышали на месте происшествия громкие хлопки. К тушению привлекли специализированные службы. Из-за инцидента движение в направлении станции было перекрыто.

Кроме того, на Тверской улице в Москве произошел пожар — загорелся автомобиль Nissan. Огонь охватил транспортное средство мгновенно, но экстренные службы оперативно ликвидировали возгорание.

Россия
Нижегородская область
автомобили
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров озвучил условие переговоров по Украине, которое поддерживает Путин
Бастрыкин заинтересовался делом о травмировании женщины после схода наледи
Лавров указал на проявление ухудшения конкурентных позиций США
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 января, фото, видео
В Перми наказали школьников за хвастовство зацепингом в соцсетях
«Женщины — инкубаторы»: педофил жил с проституткой и насиловал ее дочь
Ребенку попалась проволока в шаурме
В Испании предупредили о трениях Европы с США из-за плана по Украине
«Организм божества»: глава Минздрава США удивился живучести Трампа
Студентка устроилась курьером и выманила 5 млн рублей у школьницы
Слуцкий объяснил идею ЕС назначить спецпредставителя для диалога с Россией
Стало известно, когда в Иране восстановят интернет
В Химках мужчина выпал из окна во время вечеринки и попал на видео
Прохожий нашел останки собаки в пакете в Южном Бутово
В Петербурге сотрудник отсудил у бывшего работодателя 3 млн рублей
Стало известно, что будет с Тимошенко после обвинений в подкупе депутатов
Академик РАН раскрыл, как можно избежать ситуации с роддомом в Новокузнецке
Концерт Долиной в Петербурге перенесли на девять месяцев
Волочкова рассказала о главном увлечении вне балета
В России начали применять новый препарат от рака
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.