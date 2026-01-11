Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 19:01

В Одинцово загорелся автобус

Пассажирский автобус загорелся посреди дороги в подмосковном Одинцово

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В подмосковном Одинцово на развилке возле ЖК «Гусарская баллада» загорелся пассажирский автобус, передает Telegram-канал «МК: срочные новости». Пламя охватило машину практически мгновенно, превратив транспорт в факел.

По информации канала, в момент происшествия салон был пуст, благодаря чему инцидент обошелся без пострадавших.

До этого в микрорайоне Велтон Парк в подмосковной Сходне произошло возгорание автомобиля прямо на дороге. Очевидцы сообщают, что перед пожаром они слышали на месте происшествия громкие хлопки. К тушению привлекли специализированные службы. Из-за инцидента движение в направлении станции перекрыто.

Перед этим на Тверской улице в Москве загорелся автомобиль Nissan. Огонь охватил транспортное средство мгновенно, но экстренные службы оперативно ликвидировали возгорание. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее в Санкт-Петербурге сгорела машина экс-лидера организованной преступной группы «Литвиновская» Михаила Литвинова. По словам очевидцев, причиной мог стать поджог. Инцидент случился на парковке на Дунайском проспекте.

