В Петербурге сгорела машина экс-лидера ОПГ В Петербурге на парковке сгорел автомобиль экс-лидера ОПГ Литвинова

В Санкт-Петербурге, на парковке по адресу: Дунайский проспект, 7к3, сгорела машина экс-лидера организованной преступной группы «Литвиновская» Михаила Литвинова, сообщает 78.ru. По словам очевидцев, причиной мог стать поджог.

По информации издания, одна из пяти сгоревших иномарок Toyota Land Cruiser принадлежала супруге Литвинова. Отмечается, что ОПГ «Литвиновская» действовала в 90-х и занималась вымогательством. Членов группировки и ее главу задержали в 2007 году.

