Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 17:21

В Петербурге сгорела машина экс-лидера ОПГ

В Петербурге на парковке сгорел автомобиль экс-лидера ОПГ Литвинова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге, на парковке по адресу: Дунайский проспект, 7к3, сгорела машина экс-лидера организованной преступной группы «Литвиновская» Михаила Литвинова, сообщает 78.ru. По словам очевидцев, причиной мог стать поджог.

По информации издания, одна из пяти сгоревших иномарок Toyota Land Cruiser принадлежала супруге Литвинова. Отмечается, что ОПГ «Литвиновская» действовала в 90-х и занималась вымогательством. Членов группировки и ее главу задержали в 2007 году.

Ранее в Ялте начался пожар внутри торгового центра. Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара были привлечены 50 человек личного состава и 16 единиц техники.

До этого в самолете авиакомпании FlyOne Armenia, который направлялся из Москвы в Ереван, произошло возгорание ручной клади одного из пассажиров. Экипаж быстро потушил пожар, использовав три огнетушителя. По предварительной версии, источником возгорания был пауэрбанк в сумке. Лайнер успешно приземлился в Ереване, и все пассажиры остались целы.

Санкт-Петербург
ОПГ
пожары
парковки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это бред»: в Великобритании «разнесли» Стармера из-за Украины
Бывший директор «Уралкалия» бесследно исчез в Средиземноморье
На столицу надвигается новый циклон
Трое бобслеистов выпали из саней на этапе Кубка мира
Орбан предупредил Европу о последствиях нового требования Украины
Литва построит военный полигон у границ с Белоруссией и Россией
«Никогда»: Куба ответила на скандальные обвинения США
Фитоняшки скрывают этот рецепт похудения: особенный смузи с бананом
Американский посол поговоркой описал отношения с Бельгией
Москвичка оглохла на Бали после перепалки с бутылкой
Скончался один из победителей первого чемпионата мира по хоккею с мячом
В Европе обсуждают международный запрет соцсети X
Политолог раскрыл, получат ли США военный ответ в случае захвата Гренландии
Россиянин купил печенье с «сюрпризом»
«Не обладает ресурсами»: Кличко пожаловался на дырявость украинской ПВО
В Китае объяснили Европе, что Россию не стоит считать угрозой
Избивший ребенка за снежок россиянин дал показания
Мать родила «пьяного» младенца
«Длинные руки» США добрались до экс-министра финансов африканской страны
Болезнь, мошенники, ссора с Киркоровым: куда пропала Лолита Милявская
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.