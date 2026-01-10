В одном из торговых центров Ялты начался крупный пожар

В одном из торговых центров Ялты начался крупный пожар МЧС: в Ялте начался пожар в торговом центре на площади 1000 квадратных метров

В Ялте начался пожар внутри торгового цента на площади около 1000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Отмечается, что специалисты уже приступили к ликвидации возгорания.

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в торговом здании Ялты. Поступило сообщение о загорании в магазине «Доброцен» по адресу: ГО Ялта, пгт. Виноградное, ул. Красина, — сказано в публикации.

По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 50 человек личного состава и 16 единиц специальной техники, заключили в ведомстве.

