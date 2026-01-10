Атака США на Венесуэлу
В одном из торговых центров Ялты начался крупный пожар

МЧС: в Ялте начался пожар в торговом центре на площади 1000 квадратных метров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Ялте начался пожар внутри торгового цента на площади около 1000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Отмечается, что специалисты уже приступили к ликвидации возгорания.

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в торговом здании Ялты. Поступило сообщение о загорании в магазине «Доброцен» по адресу: ГО Ялта, пгт. Виноградное, ул. Красина, — сказано в публикации.

По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 50 человек личного состава и 16 единиц специальной техники, заключили в ведомстве.

Ранее на Тверской улице в Москве произошел пожар — загорелся автомобиль Nissan. Огонь охватил транспортное средство мгновенно, но экстренные службы оперативно ликвидировали возгорание. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

До этого сообщалось, что в поселке Лунино Пензенской области произошел пожар в частном доме. По сообщению управления МЧС России по региону, в результате возгорания погибли три человека. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров.

Ялта
пожары
МЧС
Крым
